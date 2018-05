Çerdhet dhe kopshtet publike, Beqiri: Nuk do të ndryshojnë tarifat ditore

Tarifat ditore për ditë ngrënie që prindërit duhet të paguajnë për fëmijët në kopësht dhe çerdhe, nuk do të ndryshojë as për sezonin tjetër . Në një intervistë për Televizionin SCAN, drejtoresha e qendrës ekonomike të zhvillimit dhe të edukimit të fëmijëve, Zhaneta Beqiri sqaron se pavarësisht ndryshimit të menusë dhe rritjes së kostos, çmimi do të ngelet i pandryshuar.

Më tej Beqiri shtoi se kopshtet do të vijojnë të jenë të hapura edhe gjatë muajve të verës për t’u ardhur në ndihmë prindërve të cilët janë në marrëdhënie pune.







Ndërkohë, në javën e fundit të qershorit nisin dhe procedurat për regjistrimet e reja të fëmijëve në këto institucione.