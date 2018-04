Ç’do të ndodhte po të shpërthente bomba bërthamore në Tiranë? Simulimi i shkencëtarëve tregon pasojat

Bota po jeton nën kërcënimin e një lufte bërthamore dhe së fundmi një simulim tregon se çfarë do të ndodhte do të shpërthente në një qytet të madh.

Përveç shkatërrimit, shkencëtarët kanë përdorur një model me kompjuter për të parë se sa njerëz do të mbijetonin në rast se skenari më i keq do të ndodhte.





Më poshtë mund të kontrolloni se cilat do të ishin pasojat e shpërthimit në qytete të ndryshme të botës, përfshi edhe Tiranën.

Kjo mund të bëhet duke shkruar Tirana në pjesën “Use my location”, duke selektuar qytetin shqiptar që del poshtë dhe duke i dhënë komandën “Enter”.