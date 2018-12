‘Ç’do gjë ka një zot shtëpie’, Noizy-studentëve: S’e kuptoj pse nuk uleni për diskutim

Ftesës së kryeministrit Edi Rama për të nisur një proces dialogu me studentët, i ka mëshuar sot edhe reperi i njohur Noizy. Në një reagim në Instagram, Noizy thotë se është në mbështetje të studentëve, njësoj si në ditën e parë, por thotë se për të sjellë ndryshimin që të gjithë duan, duhet që me patjetër studentët të ulen në tavolinën e diskutimeve.

“Tani nese une do doja disa ndryshime do beja çmos ta ulja baben ose te zotin e shtepise per te biseduar se si mund t’ia dalim mbane! Ndaj per zotin nuk po e kuptoj se PSE dhe CFARE te keqe ka te uleni dhe te veni pikat mbi i?”-thotë Noizy.







Reagimi i plotë i reperit Rigels Rajku, ose siç njihet ndryshe Noizy:

Te dashur studente:

Shoh shume mesazhe per mbeshtetje, dhe ne fillim nuk hezitova dhe e bera hapur. Por siç e dini çdo gjë në ktë botë e ka një zot shtepie. Ka drejtor spitali, ka drejtor shkolle, ka drejtor policie, apo prinder qe duhen pyetur ose mbase jeni dhe vete i pari shtepise si familje e re. Dhe në Shqiperi, duam s’duam, ka nje te pare shtepie, fundja fundit vete e kemi zgjedh.

Tani nese une do doja disa ndryshime do beja çmos ta ulja baben ose te zotin e shtepise per te biseduar se si mund t’ia dalim mbane! Ndaj per zotin nuk po e kuptoj se PSE dhe CFARE te keqe ka te uleni dhe te veni pikat mbi i? Kur vete kryeministri po ju ofron takim dhe po thote se jam i gatshem per t’i plotesuar te gjitha kerkesat, madje dhe me shume se ç’kerkoni, mos valle eshte politike gjithcka?

Nese po, atehere ky o turp, nje here qe patem ne dore te benim dicka per veten tone, serisht e lejuam politiken te hyje ne mes. Me vjen sinqerisht keq per te gjithe ata studente te shkrete qe me verte i duan keto ndryshime pa ndikimin e politikes. Pa marre parasysh as PD as PS, mblidhini forcat dhe largoni njerzit qe ju peshperisin mbas veshi. Te pakten kjo qeveri nuk po ju vret mes protestes dhe te mos mbaj asnje njeri pergjegjesi. Me sinqeritet ju dua dhe do jem me ju deri në fund, Por jo kshu, duhet me ul e me e mbyll me fitore per studentat, jo me sherr per parti! Ju kam zemer!