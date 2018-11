Nga Elvin Meka

Licencimi përfundimtar si treg letrash me vlerë i “Bursa e Tiranës sh.a.” nga Komisioni i Letrave me Vlerë, në datën 1 korrik 2003, ndezi përfundimisht dhe në mënyrë të pakthyeshme motorin e një mekanizimi kompleks dhe shumëpërmasor brenda sistemit financiar shqiptar. Ky licencim shënon një tjetër arritje të suksesshme brenda këtij sistemi, pas licencimit të bankës së parë shqiptare me kapital tërësisht privat (Banka CREDINS (shën. i aut.)). Logjika që qëndron pas këtyre ngjarjeve me rëndësi në lëmin e financave shqiptare nuk është dhe nuk mund të jetë kurrsesi e rastësishme, por është një sinjal i fortë dhe domethënës i fillimit të erës së ndryshimeve themelore në logjikën dhe mentalitetin shqiptar të funksionimit të aktivitetit ekonomik nëpërmjet kanaleve institucionale. Padyshim, licencimi i Bursës së Tiranës si treg zyrtar i letrave me vlerë është një zhvillim më shumë se i rëndësishëm, por më rëndësi ka fakti, se prania e saj në tregun financiar shqiptar dhe zhvillimi i mëtejshëm i këtij institucioni – treg do të sjellë realitete, mendime, ide dhe praktika revolucionarizuese në ambientin ekonomik shqiptar. Me një gjuhë të thjeshtë, kjo do të nënkuptonte, se në Bursën e Tiranës do të fillojnë të tregtohen për herë të parë në mjedisin financiar shqiptar, aksionet e vetë firmave shqiptare, duke ndryshuar thellësisht dhe përfundimisht parimet e organizmit të biznesit, administrimit të tij dhe transferimit të pronësisë mbi bizneset, përtej skemave dhe praktikave tradicionale, që janë përdorur deri më sot. Biznesit shqiptar tashmë i shtohet dhe një alternativë më shumë për sigurimin e fondeve dhe kapitaleve të nevojshme për financimin e aktiviteteve dhe projekteve të tij të një rëndësie dhe karakteri, jo më thjesht lokal, por dhe mbarëkombëtar, madje dhe ndërkombëtar. Ai shumë shpejt do të kuptojë dhe shfrytëzojë maksimalisht përparësitë që sjell listimi i aksioneve në Bursën e Tiranës, në funksion të rritjes së vlerës së aksionarëve dhe miradministrimit të biznesit në tërësi. Publiku i gjerë investues do të ketë një mundësi më shumë për të investuar në aksione dhe obligacione, kursimet dhe likuiditetet e tij të lira, përveç depozitimit të tyre në banka, thesarizimit të pakuptimtë e padobi të tyre në sirtarët apo kasafortat personale etj., natyrisht larg skemave informale, pará gllabëruese dhe shpresëpërmbysëse të investimit. Prania dhe funksionimi i Bursës së Tiranës, do të jetë katalizatori real i lindjes dhe krijimit të institucioneve të reja financiare në Shqipëri dhe i vetë investuesve institucionalë. Konkretisht, ekzistenca e një burse funksionale do të bëjë të mundur krijimin e:







fondeve kolektive të investimeve, që do të mund të administrojnë me profesionalizëm likuiditetet e shumë investuesve të vegjël e të mëdhenj;

fondeve private të pensioneve, duke krijuar mundësi reale për përfitime shtesë për kontribuuesit në këto skema;

ndërmjetësve të specializuar financiarë (shtëpive të brokerimit (komisionerëve) apo ndërmjetësimit), që do të mundësojnë kanalizimin e të gjitha kërkesave dhe ofertave për letra me vlerë, në Bursën e Tiranës;

bankave të investimeve, të cilat do të mund të garantojnë suksesin e nënshkrimit të ofertave publike të firmave shqiptare që do të dëshirojnë të emetojnë letra me vlerë (aksione ose obligacione) dhe vlerësimin real të vlerës së tyre;

shoqërive të specializuara që do të ofrojnë shërbimin e pastrimit & rregullimit të transaksioneve në letra me vlerë, duke kontribuar në rritjen e vazhdueshme të cilësisë së shërbimit ndaj investuesve dhe besueshmërinë e këtyre të fundit në tregun e letrave me vlerë;

shoqërive të specializuara të konsulencës financiare, duke tërhequr brenda tyre ekspertët dhe profesionistët më të aftë e më të mirë në këtë fushë.

Nëpërmjet kuotimit të firmave shqiptare në Bursën e Tiranës do të materializohen përpjekjet për sigurimin dhe vendosjen e standardeve të transparencës dhe ekspozimit financiar të biznesit, një çështje kjo shumë e ndjeshme për të gjithë grupet e interesit, veçanërisht për financat publike. Kjo listë e gjatë përparësish dhe aspektesh favorizuese, logjikshëm do të mund të përkthehej nga çdokush në një listë akoma dhe më të gjatë detyrash dhe përpjekjesh shumëplanëshe, që për hir të së vërtetës duhet pohuar se janë secila sfida më vete. Pavarësisht se sa komplekse mund të ngjajë një sipërmarrje e tillë, mund të them me bindje, se Bursa e Tiranës dhe stafi i saj zotëron profesionalizimin, motivimin dhe përkushtimin e duhur për të bërë të mundur arritjen e objektivit madhor të kuotimit të firmave shqiptare në Bursën e Tiranës. Puna në këtë drejtim ka kohë që ka filluar nga Bursa e Tiranës, që para marrjes së licencës, dhe aktualisht, ajo po vazhdon me intensitet këto përpjekje, për ta bërë sa më shpejt realitet të prekshëm për shqiptarët tregtimin e aksioneve “Made in Albania”. Përmbushja e këtij objektivi madhor sigurisht që kërkon mbështetjen e konsiderueshme të shtetit shqiptar (në cilësinë e pronarit të vetëm) në aspektin administrativ e financiar, të institucioneve të ndryshme dhe enteve rregullatore të sistemit financiar dhe ç’është më e rëndësishmja, kërkon mirëkuptimin, bashkëpunimin dhe vullnetin e mirë, të vetë biznesit shqiptar!