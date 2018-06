Firmino nuk luajti si titullar as në ndeshjen e tretë të grupit me Brazilin, ndërsa gruaja e tij ka tërhequr vëmendjen në shkallët e stadiumit gjatë ndeshjes që Seleçao luajti me Serbinë.

Edhe pse në stol, sulmuesi 26-vjeçar mbështetet fort nga bashkëshortja Larissa Pereira Firmino, e cila në Instagram ka postuar shpesh foto nga aventura në Botërorin “Rusi 2018”.







Sot shpërndau disa foto me flamurin brazilian në duar.