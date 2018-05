“Burri kishte frikë të hynte brenda meje sepse…”

Kohë më parë, një vajzë nga Fieri tregoi problemin që kishte me bashkëshortin.

Ajo bëri me dije se i shoqi vuante nga një sëmundje që njihet si “vagina dentata”.







Siç shpjegoi, vajza kishte shkuar deri në Itali për të kuptuar këtë problem të të shoqit, pasi edhe fëmijën e tyre e kishin lindur me vështirësi.

Ajo përmend në letrën e parë, se nuk kënaqej thuajse asnjëherë nga partneri i saj, sa i takon marrëdhënies seksuale.

Vajza nga Fieri sqaroi se “vagina dentata” është një sindromë që e kanë meshkujt që kanë pasur nënat e tyre autoritare. Truri i burrit ka fobi të fusë penisin e tij në vaginë, sepse i jep ndjenjë frike, sikur aty brenda mund t’i këputet ose thjesht t’i ngelë brenda.

Pasi mësoi gjithë këtë, vajza dhe i shoqi vijuan të jetonin në Itali, ku ajo u njoh me një italian, i cili e shoqëronte çdo mëngjes për të pirë kafen bashkë.

Mirëpo, një ditë prej ditësh, i shoqi i gjen bashkë në bar dhe aty nisin gjithë peripecitë. Ai e dhunon dhe ajo e denoncon, por në mes të kësaj historie qëndron fëmija i tyre 6-vjeç.

Ja çfarë tregon më tej vajza nga Fieri/

Jam ajo vajza nga Fieri që kisha burrin sëmurë me atë sindromën e vaginës dentate.

Ju tregoj si me ndryshoi jeta këto muaj. Kam arritur të bëj dokumentet italiane dhe jam shumë e lumtur. Ato ditë kur mora vesh përse burri im s’bënte më dashuri me mua, fillova të dilja vetëm çdo mëngjes, të pija kafenë dhe m’u ngjit një italian.

Lajmëruan karabinierët. Erdhën e mezi na ndanë. Na morën të tre dhe na çuan në kazermë e na morën në pyetje. Donin të dinin nëse burri im ishte i dhunshëm. Unë i thash “si gjithë shqiptarët, as më shumë e as më pak”. Kur i thash kështu sollën te kjo dhoma si zyrë dhe italianin që po pija kafe. Duke folur se ç’kishte ndodhur, më kërkuan që ta denoncoja burrin tim. Aty u frikësova. Po ta denoncoja, ku tu mbysja unë?! Por më vonë më qetësuan dhe më premtuan që do më ndihmonin. Italianimë ofroi shtëpinë e tij.

Në fakt me burrin tim kishte kohë që nuk shtyhej më. Ishte i dhunshëm, të ofendonte… Na mbante vetëm djali 6 vjeçar.

Na çuan në spital ku na mjekuan dhe ku na dhanë dokumentet që konfirmonin dhunën që patëm. Që atë natë u transferova tek italiani, që në fakt e quajnë Andrea. Pas dy ditësh, me makinën e karabinierëve shkuam në kuesturë, dorëzuam certifikatën e mjekut, pasaportën dhe më dhanë një copë letër, si ricevutë, për të marrë dokumentat, për arsye humanitare.

Burrit tim i kishin vënë kusht o të kthehej në Shqipëri, ose ta fusnin në burg për dhunë dhe prishje rendi.

Këto dy muaj kam jetuar si princeshë me Andrean. Më respekton shumë. Ma bën qejfin për gjithçka.

Të hënën tërhoqa dokumentat. M’i kanë dhënë për dy vjet, deri në prill të 2020, por mund të rinovohen prapë. Dje Andrea më mori me vete. Hëngrëm drekë bashkë, pastaj më çoi në një autoshkollë, ku pagoi direkt 750 euro për mua, që të filloj kursin e patentës. Më premtoi që do më blejë dhe makinën.

Jam shumë e lumtur! Çdo gjë shkoi shumë mirë. Tani që mora dokumentat, do shkoj në Shqipëri të bëj ndarjen dhe të marr djalin që të vazhdoj direkt shkollën këtu në Itali, në shtator”.