“Breaking bad”, shfaqja televizive që po gozhdon amerikanët para tv

Për të treguar udhëtimin e një mësuesi të kimisë së shkollës së mesme nëpër rrugët e botës së krimit është një temë e pazakontë, madje edhe për një shfaqje televizive. Sezoni pilot fillon me një deklaratë ku protagonisti Walter White, ka kohë shumë të kufizuar, për shkak të kancerit të mushkërive. Ai nuk mund të përballojë trajtimin e nevojshëm pa e sjellë familjen e tij në rrugë. Duke qenë ofruesi i vetëm për familjen e tij, frustrimi i tij për pafuqinë e tij është i dukshëm. Përfundimisht, ai lë punën e tij në larje makinash dhe merr ditën fillon rrugwtimin e ri me agjentin e t DEA-së, ku ai është futur në botën e metamfetaminës

Walter: Të gjithë e dëgjuan lavdërimin për Bryan Cranston. Kohët e fundit kam parë Bryan sërish në episodin e fundit të HIMYM (si ish-shefi i Hammond Druthers-Ted) dhe unë nuk mund ta njihja. Unë dyshoj se seritë do të kishin marrë të njëjtin popullaritet nëse do të ishte dikush tjetër.

Jesse: Ajo që fillon si një partneritet i thjeshtë me Walter me të vërtetë sjell më të mirën për Jesse, dhe përfundimisht e definon atë si busullën morale të të gjithë serive. Walter bën atë që është e nevojshme, edhe nëse ajo përfshin disa veprime çnjerëzore pa menduar. “Duhej të bëhej.” “Ajo që bëj unë, bëj për familjen time” .

Hank: Hank është djalë i përsosur i fortë me një ndjenjë të mirë humori. Pas incidentit të errët me binjakët Salamanca, ai shton një ton më të errët, nëse do. Për shkak të lëndimeve të tij, ai është pak i keq gjatë gjithë sezonit 4, por gjykimi i tij që punon në rastin e Gale Boetticher – i zgjuar. Ju me të vërtetë filloni ta respektoni atë në sezonin 5, ku ai e kupton gjithë rrëmujën. Reagimi i tij ndaj shantazhit të Walt-it, loja e shahut midis të dyve duke përdorur Jessein si pengun e tij, me të vërtetë nxjerr në pah përkushtimin e tij (pothuajse fanatik) ndaj rastit. Ishte e trishtuar duke parë atë të vdiste si kjo.