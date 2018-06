Në Grupi E ka ndeshje interesante ku asgjë nuk është e sigurt

Brazili do të luajë me Serbinë ndaj së cilës do të duhet të fitojë me çdo kusht.







E njëjta gjë që vlen edhe për skuadrën e Krstajic, e cila nëse fiton jo vetëm që kualifikohet, por edhe i eliminon amerikano-latinët, sigurisht nëse Zvicra fiton ose barazon me Kosta Rikën.

Duke folur për Zvicrën, skuadrës helvete i mjafton barazimi për të qenë mes 1/8 të finaleve.