Brazil, 250 të arrestuar për pornografi të fëmijëve

Më shumë se 250 persona janë arrestuar gjatë një operacioni të gjerë policor kundër pornografisë me fëmijë.

Ministri i Sigurisë Publike, Raul Jungmann, deklaroi se aksioni është zbatuar në 24 rajone dhe se kanë marrë pjesë rreth 2.600 policë.







Ai konfirmoi se janë arrestuar 251 persona që lidhen me pornografinë me fëmijë. Jungmann konsideron se pornografia me fëmijët është një nga krimet më të papranueshme që bëhen mbi fëmijët dhe të rinjtë.

Sipas tij, në kuadër të hetimit inspektorët kanë shikuar më shumë se një milion dokumente. Mediat lokale theksojnë se në mesin e të arrestuarve gjenden edhe mësues dhe avokatë.