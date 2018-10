Opozita bojkotoi edhe këtë të enjte punimet e seancës plenare.

Punimet e Kuvendit nisën me një vërejtje të deputetit dhe kreut të Komisionit të Ekonomisë Erjon Braçe, i cili i tërhoqi vëmendjen Ministrit Ahmetaj për mosparaqitjen e tij në një interpelancë të kërkuar prej tij.







“Prej 5 javësh i kam adresuar Kuvendit një kërkesë për interpelancë me Ministrin e Financave dhe Ekonomisë. Sipas nenit 80 të Kushtetutës është e përcaktuar qartë, kryeministri dhe Ministri i thirrur në interpelancë nga një deputet apo grup deputetësh është i detyruar të përgjigjet brenda 3 javësh në sallën e Kuvendit. Kanë kaluar dy të enjte dhe Ministri i Financave dhe Ekonomisë ende nuk paraqitet në interpelancë me një çështje shumë konkrete dhe shumë të qartë për të dhe mbi të gjitha me interes publik për qytetarët”, tha Brace.