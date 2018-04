Braçe e pranon: Ja ku gaboi qeveria me taksën për Rrugën e Kombit

Mungesën e komunikimit me njerëzit e zonës së Kukësit dhe me komunitetin e sipërmarrjes, deputeti i PS, Erjon Braçe e konsideron gabimin që qeveria ka bërë në lidhje me vendosjen e taksës në rrugën e Kombit.

I ftuar në Ora News, Braçe nuk dha emra, por tha se ka njerëz konkret që duhet të mbajnë përgjegjësi për këtë.





“Pjesa e komunikimit me njerëzit, me banorët e zonës, me banorët e qarkut të Kukësit, pjesa e komunikimit me sipërmarrjen që është edhe përdoruesi më i shpeshtë i rrugës dhe që duhet të përfitojë nga këto tarifa të reduktuara, në rastin kur është vërtet përdorues i shpeshtë, natyrisht që është gabim dhe për këtë gabim duhet të mbajnë përgjegjësi njerëz konkretë”, tha Braçe.

Kryetari i Komisionit parlamentar të Ekonomisë sqaroi edhe debatin nëse rruga mund të mirëmbahej me fondet e buxhetit të shtetit.

“Jo nuk ka asnjë mundësi. E di pse? E para nuk ka përfunduar si rrugë dhe duhen edhe nja 200 mln dollarë të tjerë që të përfundojë si rrugë, rrugë me parametra optimale që të justifikojë edhe pagesën, madje me aksesin për banorët që janë rreth e rrotull autostradës për të shkuar në pronat e tyre. Së dyti, për rrugën Rrëshen – Kalimash ne qytetarët vazhdon të paguajë 42 mln euro në vit ripagesa për borxhin e marrë për ndërtimin e asaj rruge”, nënvizoi Erjon Braçe.