BOTIMI I UET-PRESS/ Si e anuloi presidenti grek vizitën e tij në Sarandë

Nga Bashkim Zeneli

Pjesë nga libri i diplomatit dhe Mjeshtrit të Madh me titull: “Miqësi e trazuar, Greqia në kujtimet e ambasadorit”







Në fillim të muajit tetor do të takohesha në Presidencë me sekretarin e përgjithshëm të saj, z. Georgiu Costantinos. Në përgjigje të ftesës së presidentit, z. Alfred Moisiu, z. Costantinos do të më shprehte “kënaqësinë e presidentit Papoulias për t’u takuar me presidentin Moisiu në Sarandë në fund të tetorit ose në fillim të nëntorit”.

Ai do të nënvizonte se “kjo vizitë, pavarësisht se informale, ka një rëndësi të veçantë për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve midis të dy vendeve… Presidenti Papoulias i konsideron si shumë të rëndësishme marrëdhëniet midis të dy vendeve dhe ai është i angazhuar të punojë që ato të mbeten shembull i miqësisë midis të dy popujve tanë… Kur punohet me frymë Europianiste dhe me vullnet të mirë, nuk i shërbehet vetëm marrëdhënieve dypalëshe, por edhe paqes dhe stabilitetit në Rajon”.

E përcolla këtë mesazh dhe presidenti Moisiu do të më telefononte menjëherë duke vlerësuar shumë vizitën dhe bashkëbisedimin me presidentin Papoulias. Më tej, të dy palët do të binin dakord për të zhvilluar këtë vizitë më 1 nëntor 2005, në qytetin Sarandës, në hotel “Butrinti”. Pas kërkesës që më bëri, presidentit Moisiu i dërgova edhe 2-3 faqe raport për marrëdhëniet dypalëshe.

Ministria jonë e Jashtme nuk pati ndonjë angazhim të veçantë në kuadër të vizitës, duke e konsideruar të “Presidencës”. Ajo do të përqendrohej thjesht në anën protokollare dhe në ambasadë nuk na erdhi asnjë mesazh apo porosi; të njohura në të tilla raste. Ngulej këmbë, herë pas here, pas takimit të ministrit Mustafaj me homologun grek, z. Moliviatis, thjesht për një vizitë sa më të shpejt të kryeministrit Berisha në Athinë, apo edhe (kjo ishte shtuar) të kryeministrit Karamanlis në Tiranë. “Nxitimi” për t’i zhvilluar ato në dy muajt e mbetur të vitit ishte vërtet i pakuptimtë, ndërkohë që vizitat e ministrave, të planifikuara me kohë, vazhdonin normalisht.

Shtypi grek do ta vlerësonte shumë takimin e pritshëm të të dy presidentëve në Sarandë, pas atij të Janinës në mars të po atij viti. Edhe Ministria e Jashtme greke do t’i kushtonte shumë rëndësi kësaj vizite. Për këtë do të zhvilloja një takim edhe me zv/ministrin e Jashtëm z. Stilianidis, dhe me zëdhënësin e MPJ, z. Kamacakos, si përherë energjik dhe me mirëkuptim. Nga të gjithë, nga media dhe nga politika, kjo vizitë konsiderohej si një hap shumë i rëndësishëm që forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve midis të dy vendeve. Vlerësohej shumë roli i kahershëm i zotit Papoulias dhe vëmendja e tij konstante për marrëdhënie të mira me Shqipërinë, më shumë se çdo politikan në Greqi.

Shtypi ynë, në prag të vizitës, nuk i bëri ndonjë jehonë të veçantë, ndërkohë që gazetat Tribuna dhe Gazeta e Athinës, që dilnin në Greqi, do shkruanin shumë.

Para nisjes për në pikën kufitare të Kakavijës në Sarandë, do të zhvilloja një bisedë shumë të hapur dhe konstruktive me presidentin Moisiu në hotel “Butrinti”. Angazhimi i presidentit për të çuar më përpara marrëdhëniet, ishte maksimal. “Duhet të punojmë”, do të më thoshte, “që ky nivel i marrëdhënieve të mos cenohet aspak, por të konsolidohet më tej. Popujt tanë dëshirojnë të jetojnë bashkë në fqinjësi të mirë dhe në miqësi… Dhe presidenti Papoulias është një mik i njohur i Shqipërisë dhe i shqiptarëve…”.

Më datë 1 nëntor, në orën 10:00, në pikën kufitare të Kakavijës do t’i uronim mirëseardhjen presidentit Papoulias, së bashku me këshilltarin diplomatik të presidentit, z. Muhamet Kapllani. Ishte i pranishëm edhe ambasadori i Greqisë në Tiranë, z. Pantelis Carcabasis dhe konsulli i përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër, z. Kristos Mandelos.

Duke u përshëndetur me presidentin Papoulias, do të më drejtohej, si përherë në gjermanisht: “Mirë se të gjeta, miku im ambasador… Ja, u takuam në Kakavijë… Sa vite kanë kaluar që kur u hap kjo pikë kufitare. 20 vite … Atëherë jemi takuar këtu bashkë, kështu më ke treguar, apo jo? Do ta kujtoj përherë… Ishte një hapje me Shqipërinë, ishte një portë e miqësisë… Kanë kaluar mbi 20 vjet dhe tani në këtë pikë kalojnë çdo ditë mijëra shqiptarë e grekë… Ja kur punojmë për miqësinë midis popujve dhe vendeve. Gëzohem shumë që do të takohem pas pak me presidentin Moisiu…”

Presidenti Papoulias shoqërohej nga Sekretari i përgjithshëm i presidencës, z. Georgiu Costantinos; z. Theodhore Passas, drejtor i drejtorisë diplomatike të presidentit; z. Dimitrios Papanagiotiotou, drejtor i drejtorisë së shtypit në Presidencë, si dhe ambasadori Pantelis Carcabasis. Zoti Papoulias do të ndalonte për pak kohë në konsullatën greke në Gjirokastër dhe më pas do të nisej për në Sarandë, për të nisur në orën 12:00 bisedimet midis të dy presidentëve në hotel “Butrinti”.

Ndërkohë, së bashku me z. Muhamet Kapllani, u nisëm për në Sarandë. Para hotelit, por në distancë nga hyrja e tij, ishin grumbulluar një grup protestuesish që mbanin parulla në duar. Ishin të komunitetit çam. Kishte parulla që edhe kërkonin të drejtat e tyre, por edhe përshëndesnin z. Papoulias si mik të Shqipërisë. Me presidentin Moisiu po pinim kafe në një nga mjediset e lokalit, në mbërritje të presidentit Papoulias.

Në hotel, një apo dy ditë më parë, kishin mbërritur edhe 2-3 punonjës të shërbimit të sigurisë së presidentit Papoulias, me të cilët isha përshëndetur që në mbrëmjen e një dite më parë, por edhe në mëngjesin e 1 nëntorit. I pata pyetur edhe nëse do të kishin ndonjë problem, të mos hezitonin të më thoshin. Edhe nga pala jonë kishte drejtues të policisë nga Tirana, Vlora dhe Saranda. Çdo gjë dukej fare normalisht, në një mjedis të bukur, të pastër e solemn të infrastrukturës për të tilla raste.

Dhe tek po bisedoja me presidentin Moisiu, më bie telefoni. Ishte ambasadori Carcabasis. I mora leje presidentit dhe hapa telefonin: “Bashkim… jemi informuar se para hotelit janë grumbulluar një numër shumë i madh qytetarësh çamë, me parulla provokuese nëpër duar… Presidenti është i shqetësuar për këtë dhe kërkon që ai grup të largohet prej aty… Ky është një provokim… Të lutem, transmetoja presidentit dhe flasim përsëri…”

Vura në dijeni z. Moisiu. Ai u shqetësua shumë. “Po kjo”, do të shprehej, “nga na doli?… Po ç’punë prishin ata pak demonstrues që kanë dalë paqësisht aty?… Nuk janë aspak kundër vizitës së z. Papoulias…” Presidenti thirri në një sallon të vogël ku ishin ulur edhe 2-3 vetë nga stafi i tij dhe i vuri në dijeni për bisedën.

“Unë”, do të shprehej zoti Moisiu, “që tani jap urdhër për t’i larguar protestuesit… Ja ku është policia… e bëj menjëherë. Por nuk shkon, nuk është aspak demokratike… Le të protestojnë paqësisht… Unë nuk do t’i largoj… Kjo nuk shkon… Zoti ambasador, të lutem, telefonoji ambasadorit Carcabasis dhe transmetoji këto që thashë.” I telefonova dhe, tek po i transmetoja ato që kishte thënë presidenti Moisiu, tek flisja, presidenti ndërhynte herë pas here dhe shtonte ndonjë gjë, në po atë linjë. Ambasadori Carcabasis qëndronte në shqetësimin e presidentit Papoulias se “ai nuk do të pranonte të takohej me presidentin Moisiu në ato kushte, me atë prani të përfaqësuesve çamë.”

Tek e vura në dijeni, z. Moisiu m’u drejtua: “Ambasador, telefonoji përsëri dhe i thuaj se dua të flas vetë me z. Papoulias!”. Ishte shumë i tronditur dhe u ngrit nga kolltuku duke lëvizur nëpër sallonin ku ishim ulur. Shkoi për një moment te dritarja, largoi perden dhe, si me vete, nisi të flasë: “Po pse këta që janë jashtë na prishin punë… Po ç’po bëjnë ata… E pse duhen larguar? Do të flas vetë me zotin Papoulias, po ç’i kanë thënë xhanëm, i kanë thënë se janë mijëra vetë? Po nuk shkon kjo punë… kupton apo jo… U bëtë shumë këtu”, iu drejtua të pranishmëve që kishin mbushur sallën, “ju lutem, na prisni jashtë, na lini me ambasadorin…”

U lidha përsëri në telefon me ambasadorin Carcabasis dhe i transmetova kërkesën e presidentit Moisiu për të folur vetë me presidentin Papoulias.

Tani në sallonin e pritjes me presidentin Moisiu ishte vetëm këshilltari diplomatik, z. Muhamet Kapllani, dhe unë. Të tre ishim në këmbë. I mora leje për të ndezur një cigare, që në prani të tij, në çdo rast, nuk e ndizja dhe, ashtu i shqetësuar siç ishte m’u përgjigj: “po ndize o ambasador, ndize, ç’më pyet… E ç’na gjeti… Po kaq problem qenkan ata protestues aty përjashta… Nuk arrij ta kuptoj… Nejse, ja të presim të na telefonojë… po që të largoj ata njerëz që janë grumbulluar, këtë nuk e bëj… Do t’u them, kupton apo jo… i largoj për 2 minuta, por nuk shkon… Demonstrues paqësorë janë… Në të gjithë botën kështu bëjnë, apo jo…”

Më ra telefoni dhe e hapa për t’ia dhënë presidentit Moisiu. Ishte presidenti Papoulias. E përshëndeta dhe ia kalova telefonin z. Moisiu: “Mirë se erdhët në Shqipëri, miku im i nderuar, gëzohem shumë që do të takohemi.. Të punojmë gjithmonë bashkë për forcimin e miqësisë midis të dy popujve dhe të dy vendeve. Ruaj kujtimet më të mira nga takimi ne Janinë, 6-7 muaj më parë… Ta forcojmë këtë frymë… Ambasadori më tha për bisedën në Kakavijë… Vërtet kanë kaluar 20 vjet dhe tani njerëzit hyjnë e dalin lirshëm… Kjo është demokracia…”

Nga reagimet e presidentit Moisiu, dukej që të njëjtin mesazh përcillte edhe presidenti Papoulias. “Ashtu është… Ju faleminderit… Po, po, jemi popuj miq… ashtu është… Marrëdhëniet tona nuk janë thjesht mes fqinjësh, por marrëdhënie strategjike… ashtu është miku im… Të punojmë për popujt tanë… Po, po, nuk ka asnjë dyshim, e ardhmja jonë është perspektiva euroatlantike… Padyshim z. president… do të shohim gjithmonë përpara.”

Presidenti Moisiu nga shumë i shqetësuar që ishte në fillim, kur ambasadori Carcabasis na transmetoi shqetësimin e z. Papoulias, tani, në bisedën telefonike, ishte vërtet shumë i qetë, i përmbajtur, por edhe me autoritet. Pastaj biseda u ndal tek grumbullimi i protestuesve çamë.

Do të mësoja më vonë se çfarë i kishte thënë presidenti Papoulias, në detaje; por edhe duke ndjekur bisedën, kuptohej: “Miku im, unë mund t’i largoj që tani, këtu është policia, por do ta konsideroja si veprim aspak të mirë… Jemi në demokraci dhe asnjë e keqe nuk na vjen nga një protestë paqësore…” Kuptohej përsëri kërkesa e presidentit Papoulias, tek përgjigjej presidenti Moisiu: “Nuk jam aspak dakord… Kemi rënë dakord që të bëhet takimi këtu, në Sarandë dhe jo në Gjirokastër. Nuk kemi pse ndryshojmë vendin e takimit tonë… Miku im, unë ju pres këtu në Sarandë, hajdeni të bisedojmë për marrëdhëniet tona, për popujt tanë, hajdeni të shijojmë një gotë vere të mrekullueshme, si në Janinë.

Zoti president, nuk e di, nuk po e kuptoj, por nuk do të ishte aspak e vendit që unë të jap urdhër për të larguar protestuesit… kjo nuk shkon… Miku im, të gjithë e presin takimin tonë sot, edhe në Shqipëri, edhe në Greqi… Këtu ka një prani të madhe të shtypit… Ju thashë, më vjen shumë keq, por nuk mund të largoj me urdhër protestuesit… Jo, jo, nuk do të jetë aspak një takim nën presionin e ekstremistëve… Urdhëroni të ulemi e të bisedojmë dhe do të shihni se nuk do të jeni në asnjë presion… Të dy jemi presidentë, jemi miq… Le të punojmë bashkë si deri më sot për popujt tanë… le të japim këtë mesazh…”

Tek ndiqja ato që thoshte presidenti Moisiu, duke mbajtur edhe shënime, kuptohej fare qartë që presidenti Papoulias këmbëngulte që takimi të bëhej vetëm nëse do të largoheshin protestuesit. Dhe presidenti Moisiu, nga ana e tij, ishte këmbëngulës që të mos shpërndante protestuesit. Dukej se takimi po dështonte… Dhe sigurisht, nuk ishte gjë e mirë… Presidenti Moisiu e mbylli telefonatën duke i thënë z. Papoulias se “dakord, dakord, flasim përsëri… Duhet të mirëkuptohemi, të bisedojmë…”

U ul në kolltuk dhe u shpreh: “… Po ç’ishte kjo xhanëm, po ç’punë prishin ata protestues… Jo, jo, nuk do t’i largoj, nuk shkon… Do t’i bëj përsëri thirrje të vijë e të takohemi e nëse nuk pranon… nuk e di, por unë nuk i shpërndaj demonstruesit…” Nuk kaluan as 10 minuta dhe presidenti Papoulias telefonoi përsëri. Presidenti Moisiu, i ngritur në këmbë, i shqetësuar, duke dëgjuar kolegun e tij grek, bëri një shenjë me dorë, për të thënë se nuk vjen, nuk pranon… nuk ka takim.

“Më duket veprim i nxituar dhe i pajustifikuar zoti Papoulias”, do të reagonte z. Moisiu, “Nuk e mendoja aspak kështu… Do të ishte një takim shumë miqësor… Ata nuk na prishin aspak punë… Mirë, mirë, është e drejta juaj… Dakord, nuk më vjen aspak mirë… Rrugë të mbarë, rrugë të mbarë.”

Biseda mbaroi e tashmë me të, përfundimisht, u anulua edhe takimi… – Të pimë një kafe, të qetësohemi një herë e pastaj të shohim se ç’do të themi… Nuk e prisja këtë nga Karolos Papoulias… Po ç’punë prishnin ata manifestues çamë, xhanëm?… U nxitua shumë… Është punë e tij, por jo kështu, nejse, po besoj se me qetësi i thashë ç’kisha për t’i thënë, apo jo ambasador? E Meti …?”

Tek po bisedonim, pasi kishte kaluar ndoshta 30-40 minuta, të tre, dhe kur në hotel nuk ishte mësuar ende për anulimin e takimit, më bie telefoni nga diplomati Andi Mahila, në ambasadë, që më vë në dijeni se sapo ishte dhënë nga agjencia ANA dhe agjencia Makedonia lajmi për anulimin e takimit midis presidentit Moisiu dhe presidentit Papoulias .

Duke folur me Andin, ia përcolla këtë lajm presidentit Moisiu që më tha ta dërgonte menjëherë të plotë, me faks ose ta shkruanim. Dhe tekstin e morëm menjëherë: “Anulohet takimi që pritej të zhvillonin presidentët e Greqisë dhe të Shqipërisë, Karolos Papoulias dhe Alfred Moisiu në Sarandë. Karolos Papoulias ka qëndruar për më shumë se dy orë në konsullatën e përgjithshme greke në Gjirokastër, pas problemeve që ishin krijuar nga protestues të cilët ishin mbledhur jashtë hotelit në Sarandë, ku pritej të zhvillohej takimi i presidentit me homologun e tij. Presidenti Papoulias kthehet në Greqi”.

Presidenti e lexoi tekstin e ardhur nga ambasada dhe kërkoi që të vijnë në sallonin e pritjes edhe 2-3 punonjës të stafit të tij. “Kjo është deklarata që ka dalë nga agjencia zyrtare e lajmeve; me siguri do të dalin edhe të tjera, shtypi do të bëj punën e vet… Bëni edhe ju një deklaratë tonën dhe ta shpërndajmë…”

Mbeta vetëm me presidentin. Në telefon më mori tani Enkeleida Merkuri, këshilltare në ambasadë. Më informoi se kanali televiziv “Mega” kishte ndërprerë programin në vazhdim dhe kishte bërë të ditur anulimin e vizitës së presidentit Papoulias dhe më foli çfarë ishte thënë. I kërkova që të na përcillte në hotel çdo gjë në vazhdim. I kërkova gjithashtu që për çdo lajm, deklaratë apo koment të informohej Ministria jonë e Jashtme. Deri në atë moment e as më vonë, MPJ nuk pati asnjë komunikim me stafin e presidentit Moisiu… Unë do të bisedoja vetëm me Dashnor Dervishin, drejtor në MPJ, që kishte ardhur për këtë vizitë në Sarandë. “Ja të provoj të lidhem unë një herë”, më tha jo pa shqetësim. “Duhet të kishin komunikuar menjëherë me njërin nga ne, ndoshta edhe me vetë presidentin…”

– Po, pa dyshim, do të nisin komentet tani, deklaratat, qëndrimet.

Lajmi që na erdhi për kanalin Mega ishte se “pas pritjes prej dy orësh në konsullatën greke në Gjirokastër, presidenti Karolos Papoulias ka vendosur pa mëdyshje të ndërpresë vizitën e tij në Shqipëri…” Në vijim gazetari ka theksuar si “fakt të njohur ekzistencën e ndjenjave nacionaliste në personalitetin e z. Moisiu…” dhe si ilustrim për këtë u soll ngritja e çështjes çame nga ana e tij edhe gjatë takimit me ish-presidentin Stefanopolous, i cili, sipas gazetarit, “i ka dhënë përgjigje të prerë për këtë çështje… E gjithë kjo ndodhi pas pritjes së shkëlqyer që ky i fundit i ka bërë presidentit shqiptar Moisiu në Janinë, gjatë vizitës së tij në muajin mars”.

Ishte ky një informacion që në orët në vazhdim do të pasohej edhe nga të tjerë. Presidenti Moisiu u njoh me të. U njohën edhe bashkëpunëtorët e tij. “Do të vazhdoj kjo histori”, do të thoshte, “nuk do të ndalen tani… Do të nisë edhe media jonë…” Ndërkohë bashkëpunëtorët i sollën presidentit tekstin e Deklaratës që do të bëhej publike. E lexoi dy-tri herë dhe, i pakënaqur, reagoi: “Shihe një herë, ambasador, shihe me kujdes… më thuaj … do rregulluar, shihe …”.

E lexova menjëherë dhe për një moment mbeta. “Si të duket”, pyeti z. Moisiu, “më fol hapur, thuaje si mendon…” “Më duket shumë e rëndë”, iu përgjigja. “Nuk di se çfarë mund të thoshim më tepër. Është gjuhë shumë e ashpër… kemi thënë fjalën e fundit. Anulimi i vizitës ishte krejtësisht i nxituar dhe pa motivim, por mendoj që të tregohemi më të matur, më të qetë… të themi çfarë duhet thënë, por me një fjalor të përmbajtur… Unë kështu mendoj.”

“Mua më duket një deklaratë shumë e mirë; ne duhet të mos tërhiqemi, të mos përkulemi… Papoulias na bëri atë që …”, tha njëri nga bashkëpunëtorët e tij. Edhe ndonjë tjetër tundi kokën për mbështetje. “Unë nuk jam aspak dakord me këtë tekst”, ndërhyri me nervozizëm presidenti Moisiu. “Në asnjë mënyrë. Ky ishte një incident i pakuptimtë, por ne duhet të dimë të jemi gjakftohtë… Ta kapërcejmë… të shohim se ç’do të bëjmë… Kështu si e keni shkruar duket se është fundi i marrëdhënieve… Jo kështu… Unë jam dakord me ambasadorin, të mos i trashim gjërat. Shikojeni kështu siç thashë… T’i themi gjërat që duhet, por me kujdes …”

Dhe pas 10-15 minutash, bashkëpunëtorët i sollën presidentit një tjetër tekst. Nuk ishte vetëm “tekst”, ishte një qëndrim tjetër, i matur, i ekuilibruar. Nuk duhej thënë fjala e fundit e para. Jo vetëm në atë rast, për sa e njoh presidentin Moisiu në marrëdhënie punë dhe publike, nuk kishte asnjë “ndjenjë nacionaliste në personalitetin e tij”, siç shprehej gazetari në Mega, apo edhe të tjerë më pas, në shtyp apo në kanale televizive.

“Më duket teksti i duhur”, tha presidenti dhe u ngrit në këmbë, “tani hajdeni të ulemi të hamë drekën.” Erdhën në tavolinë edhe të ftuar, drejtues të Bashkisë së Sarandës, Prefekturës dhe të Qarkut të Vlorës.

Pas drekës, më thirri veças presidenti Moisiu dhe më porositi që të jemi të kujdesshëm, “të mos thellojmë më tej përplasjen, të ulim tonet. Kjo që ndodhi, ndodhi! Tani të shohim përpara, apo jo ambasador”. (Ndërkohë në hotel, këshilltari Vasillaq Çollaku dhe Enkeleida Merkuri na kishin dërguar edhe dy informacione të tjera, për qëndrimet, veçanërisht të shtypit. Por kishte edhe dy qëndrime institucionale; njëri i Presidencës greke dhe tjetri i zëdhënësit të PMJ, z. Jorgos Kumucakos). Presidenti do të më drejtohej: “Përshëndeti nga ana ime këta diplomatë… Na mbajtën që në fillim në korrent… u lumtë… kështu punohet… kjo është përgjegjësi…”