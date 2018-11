BOTIMI I UET-PRESS/ ‘Shqipëria në prag të pushtimit italian, si u përlot Zogu’

Nga Ilir Ikonomi

Pjesë nga libri: “Pushtimi: Ministri amerikan në Tiranë, Hugh Grant, rrëfen 7 prillin shqiptar”. Ky libër tregon historinë e pushtimit të Shqipërisë nga Italia në prag të Luftës së Dytë Botërore dhe përmban rrëfimin e sinqertë të shefit të misionit diplomatik amerikan në Tiranë, Hugh Gladney Grant (Hju Glledni Grant)







Më 22 mars, ditën që Hitleri mori Memelin, i kisha kërkuar ministrit të Jashtëm të më rregullonte një takim me Madhërinë e Tij, Mbretin. I kisha thënë se nuk doja të krijoja kurrfarë bezdie, duke patur parasysh gjendjen në Pallat, meqenëse po afronte lindja e princit trashëgimtar dhe ishin duke ardhur

shumë të afërm të Mbretëreshës e të ftuar zyrtarë. Për këtë arsye nuk kisha ngulmuar, por të martën më 4 prill, duke patur parasysh gjendjen alarmuese, komunikova me ministrin e Jashtëm përmes një note personale, të cilin e pyeta nëse do të ishte e mundur që takimi të bëhej tani. Menjëherë pas mesditës së të enjtes, më 6 prill, kur isha duke i bërë një vizitë ministrit të Turqisë, mora një telefonatë nga ministria e Jashtme me njoftimin se Mbreti do të më priste menjëherë në Pallat.

Duke lënë mënjanë formalitetin e kostumit të mëngjesit për shkak të rastit të ngutshëm, arrita në Pallat pas dhjetë minutash, ose pak para orës 12:30. Mbreti, i cili mu duk më i dobët se zakonisht, kishte veshur një xhaketë prej stofi ngjyrë blu dhe këmishë e kollare që i shkonin me kostumin. Më përshëndeti me përzemërsinë e zakonshme, më bëri shenjë të ulesha dhe më zgjati një cigare. Ne e pinim të dy duhanin. Gjatë bisedës, e cila zgjati rreth dyzetepesë minuta, Mbreti i bëri një përshkrim gjendjes politike.

Madhëria e Tij tha se disa ditë më parë, ministri italian në Shqipëri, zoti Jacomoni, i kishte paraqitur disa kërkesa që, sipas mendimit të tij (të Mbretit), ishin njësoj me një protektorat mbi Shqipërinë. Mbreti tha se kishte kundërshtuar prerazi të merrte në shqyrtim çdo lloj kërkese që synonte të dëmtonte pavarësinë dhe integritetin politik të vendit të tij. Ai tha se gjeneral Serreqi, të cilin kohët e fundit e kishte emëruar ministër në Romë, kishte patur bisedime në kryeqytetin italian me Kryeministrin Musolini dhe me ministrin e Jashtëm Galeazzo Ciano, në të cilat kishte paraqitur pikëpamjet e tij (të Mbretit).

“Dje pasdite (më 5 prill), vazhdoi Mbreti Zog, ministri italian ishte me mua dy orë dhe përsëri më paraqiti kërkesat që ishin të njëllojta me një protektorat. Ai tha se e donte përgjigjen për qeverinë e tij deri sot në orën dymbëdhjetë. Unë natyrisht nuk pranova t’i merrja parasysh këto kërkesa, të cilat sipas gjykimit tim, përbëjnë një protektorat, ndonëse italianët këmbëngulin se kjo nuk është e vërtetë”.

Pastaj Mbreti, me një farë vështirësie, siç duket nga tensioni i zgjatur nervor, më përshkroi kërkesat kryesore italiane, duke komentuar për secilën prej tyre si vijon:

1-Kontrolli italian mbi portet, komunikacionet, rrugët dhe aeroportet, në rast se Shqipëria gjendet në rrezik.Duke komentuar rreth kësaj kërkese, Mbreti tha se u ishte përgjigjur italianëve se vetëm Shqipëria duhet të jetë arbitri që mund të thotë se kur kërcënohet pavarësia e saj; se ai do të ishte dakord me zbarkimin e trupave italiane në Shqipëri në përputhje me marrëveshjen e mëparshme, por vetëm në rast se Shqipëria i kërkonte këto trupa.

2-Një organizator italian, i cili do të mbante rangun e ministrit në secilën ministri dhe që do të vinte menjëherë pas ministrit përkatës shqiptar.

Madhëria e Tij tha se e kishte kundërshtuar këtë kërkesë por kishte rënë dakord të vazhdonte të lejonte organizatorët, aty ku shqiptarët mendonin se ata ishin të nevojshëm, në përputhje me praktikën që ishte ndjekur.

3-Italianët që banojnë në Shqipëri duhet të kenë të drejta të barabarta civile dhe politike me shqiptarët.

Mbreti tha se kjo do të nënkuptonte që italianët do të mund të zgjidheshin në Parlamentin shqiptar dhe do të viheshin në krye në Shqipëri. Prandaj, ai kishte rënë dakord që italianëve t’u jepeshin vetëm të drejta civile.

4-Ministri italian në Shqipëri dhe ai shqiptar në Itali përkatësisht të ngriheshin në rang ambasadorësh.

Madhëria e Tij tha se kishte rënë dakord me këtë propozim, sepse, sipas gjykimit të tij, ishte i parëndësishëm. Mbreti vazhdoi duke thënë se pas “kundërshtimit të tij të prerë për të marrë parasysh kërkesat, të cilat do të shkelnin sovranitetin e Shqipërisë”, ministri italian gjatë një audience prej një ore e gjysmë atë paradite (të enjten), i kishte paraqitur për nënshkrim një dokument që përmbante këto kërkesa. Ai kishte kundërshtuar përsëri dhe i kishte kërkuar ministrit italian ta mbante çështjen në pritje deri në orën 18:00 të asaj dite, kur kabineti shqiptar, i cili do të mblidhej në orën 14:00 së bashku me trupin parlamentar, të jepnin përgjigjen e qeverisë. Ai tha se kishte ngarkuar Kryeministrin dhe ministrin e Jashtëm për ta dhënë përgjigjen.

Në këtë çast e pyeta Madhërinë e Tij nëse përgjigja e qeverisë shqiptare për ministrin italian do të ishte e njëjtë me atë të tijën. Mbreti u përgjigj se, meqenëse është “pak i rreptë” nga natyra, ai vetë do të kishte dhënë një përgjigje shumë të qartë mohuese, por meqenëse një numër ministrash i ishin lutur ta rishqyrtonte çështjen, e kishte lënë në dorë të tyre për të vendosur. E pyeta nëse Shqipëria do t’i rezistonte zbarkimit të trupave italiane. Mbreti u përgjigj:

“Kam urdhëruar mobilizimin e përgjithshëm dhe evakuimin e popullatës civile të Durrësit, ku, qysh tani shumë shtëpi janë marrë nga ushtria. Meqenëse kam pak trupa, kam dërguar vetëm dy batalione në Vlorë. Forcat e tjera të mbrojtjes janë civilë, të cilëve u janë shpërndarë armë. Kam dërguar ushtarë në të gjitha qytetet, por natyrisht, numri ynë është i vogël dhe ne nuk mund t’u bëjmë ballë gjatë forcave të fuqishme. Qëndresa jonë do të jetë një protestë kundër agresionit italian dhe një demonstrim përpara botës se shqiptarët mund të vdesin me trimëri dhe me nder dhe jo të dorëzohen si çekosllovakët. Ngjethem kur mendoj se si çekët nuk i përdorën fare të dymijë aeroplanët që kishin në dispozicion. Sikur të kisha patur vetëm tridhjetë të tillë, gjysmën do ta kisha dërguar për të bombarduar Romën dhe gjysmën për të mbrojtur vendin tim. Nuk do ta braktis vendin tim siç bëri Presidenti Hacha”.

Kur Mbreti foli për atë që e përshkroi si një “çast delikat, pikërisht kohën kur Mbretëresha kishte lindur fëmijën”, që italianët kishin zgjedhur për t’i bërë atij trysni, ai e hodhi vështrimin jashtë dritares dhe me vështirësi i mbajti lotët, që po i mbushnin sytë. Mendova për një çast se do të thyhej, por ai shpejt e rifitoi qetësinë, e cila ishte e dukshme gjatë gjithë audiencës.

Në përgjigje të pyetjeve të tjera që i bëra, Mbreti tha se nuk kishte marrë asnjë përgjigje nga asnjëri prej vendeve ballkanike, me përjashtim të një mesazhi përmes ministrit të tij në Beograd, ku thuhej se qeveria jugosllave besonte se kjo manovër e Italisë ishte një bllof dhe se Italia nuk kishte ndërmend ta pushtonte Shqipërinë. Ai shtoi se nuk kishte marrë ndonjë inkurajim për t’i rezistuar pushtimit italian as nga Britania dhe as nga Franca.

(Në lidhje me këtë, ministri britanik, Sër Andrew Ryan më informoi pas krizës se, gjatë një audience me Mbretin Zog më 9 mars, Mbreti e kishte pyetur se çfarë do të kishte bërë Britania nëse zërat për ndërhyrjen italiane dilnin të vërteta. Sër Andrew i kishte thënë se, meqenëse kjo ishte një pyetje hipotetike, ai nuk do t’i përgjigjej zyrtarisht, por mendimi i tij personal ishte se Anglia nuk do të bënte asgjë.)

E pyeta pastaj Mbretin nëse kishte ndonjë mesazh që dëshironte t’ia përcillja Presidentit Roosevelt. Ai u përgjigj: “Mund t’i thoni Presidentit tuaj të shquar se i dërgoj përshëndetjet e mia më të përzemërta dhe miqësore me sugjerimin se demokracitë e mëdha duhet të vendosin që, ose të forcojnë vetveten deri në atë pikë sa të jenë në gjendje të përballojnë me sukses agresorët e fuqive totalitare, ose përndryshe do të shohin gllabërimin një nga një të kombeve më të vegjël”.

Kjo ishte audienca e fundit që Mbreti Zog i akordonte një ministri të huaj. Më pak se 30 orë më vonë, trupat italiane kishin pushtuar të gjitha portet kryesore të Shqipërisë pas rezistencës së “protestës” të Mbretit Zog. Qeveria shqiptare ishte rrëzuar dhe Zogu, me ministrat dhe suitën e tij, ishte duke ikur për në Greqi, pas Mbretëreshës Geraldine dhe fëmijës së saj 48 orëshe, që ishin nisur të premten në mëngjes. Më vonë do të mësoja se Mbretëresha kishte ngulur këmbë që të shkonte pas të shoqit, ndonëse Mbreti e kishte këshilluar të pranonte ofertën time për t’u strehuar në legatën amerikane.

Me t’u kthyer në legatë pas audiencës me Mbretin, kontaktova me disa prej kolegëve, me të cilët kisha bashkëpunuar nga afër qysh nga fillimi i krizës, ministrin grek, francez, britanik dhe turk, dhe u tregova për komentet që kishte bërë Madhëria e Tij. Mbreti më kishte thënë në fund të takimit se ishte dakord që t’ua përcillja edhe atyre fjalët e tij. Pastaj i dërgova Departamentit një telegram. Për fat të keq Shërbimi i Sektorit shqiptar të Komunikacionit nuk punonte atë natë si pasojë e ndërhyrjes italiane, prandaj vetëm një pjesë e telegramit tim arriti në Departament brenda kohës që zakonisht kërkohet për transmetimin. Këtë e mësova më vonë nga kërkesa e Departamentit që dërgimi të përsëritej.

Gjatë orëve të para të pasdites (e enjte, 6 prill), u njoftua se Parlamenti shqiptar ishte mbledhur për të zgjedhur një komision që do të takohej me kabinetin për vendimin përfundimtar lidhur me kërkesat italiane. Anëtarët e komisionit dhe të kabinetit zhvilluan një mbledhje me dyer të mbyllura nga ora 15:00 deri në 16:30. Pas kësaj shkuan në Pallat për t’u takuar me Mbretin. Në të njëjtën kohë, në qiellin e Tiranës u shfaqën nga ana e jugperëndimit pesëdhjetë aeroplanë italianë, të grupuar në skuadrone me nga dhjetë secili dhe, duke fluturuar në lartësi të madhe, u zhdukën drejt perëndimit. Ndërsa aeroplanët ishin mbi kryeqytet, një demonstratë madhështore po mbahej në sheshin kryesor të Tiranës nga disa mijëra burra dhe djem shqiptarë. Sipas njoftimeve, shqiptarët thërrisnin duke kërkuar armë për të mbrojtur vendin. Një përfaqësi nga turma u përpoq të takohej me Mbretin, i cili dërgoi ministrin e Jashtëm, Libohova, për t’u thënë atyre se po bëheshin përpjekje për zgjidhjen e situatës. Në orët e para të mbrëmjes u bë e njohur se kabineti dhe komisioni parlamentar kishin votuar për të hedhur poshtë kërkesat italiane dhe për t’i rezistuar me forcë zbarkimit. Por, kur afati i orës 18:00 mbaroi, ministri i Jashtëm shqiptar i telefonoi ministrit italian (Jacomoni) dhe hyri në diskutime të mëtejshme, të cilat përshkruhen shkurt në një komunikatë zyrtare, që iu përcoll të enjten vonë dekanit të trupit diplomatik nga ministri i Jashtëm.

Gjithashtu, u njoftua në mënyrë jozyrtare se Libohova i kishte sugjeruar ministrit italian që, gjeneral Pariani, nënsekretari italian i Luftës, të ftohej të vinte në Shqipëri për të vazhduar negociatat. Me sa dukej, edhe pas dështimit të negociatave zyrtare, shqiptarët po përpiqeshin me çdo mënyrë të mundshme të arrinin një marrëveshje miqësore me italianët dhe në të njëjtën kohë të ruanin integritetin e tyre politik. Ka mundësi gjithashtu që kjo të ishte një përpjekje për të fituar kohë, me qëllim që Mbretëresha dhe bebja e saj të mund të nxirreshin pa rrezik nga vendi dhe që ata të mund të organizonin forcat e tyre të vogla e të shpërndara të mbrojtjes.

Pak para orës 20:00 të së enjtes, demonstruesit u larguan nga sheshi i Tiranës dhe marshuan drejt disa prej legatave, duke përfshirë atë amerikane. Rreth dymijë nga këta të rinj, me flamuj të mëdhenj shqiptarë në duar, hynë në kompleksin e legatës në orën 20:00 dhe parakaluan në territorin e saj, duke thirrur në gjuhën shqipe: “Rroftë Shqipëria! Rroftë liria jonë, rroftë Amerika dhe Presidenti Roosevelt!” Qëndrova me disa anëtarë të stafit tek shkallët e legatës dhe i përshëndeta demonstruesit me mënyrën shqiptare. Turma ishte e paorganizuar, megjithatë nuk pati prishje të rregullit. Kjo skenë më kujtoi një demonstrim studentor në një universitet tipik amerikan në prag të një ndeshjeje të rëndësishme futbolli. Në të njëjtën kohë, mund të ndieje se ky ishte simbol i një patriotizmi kombëtar që, ndonëse i papërpunuar, ishte i sinqertë.

Shqipëria, për shumicën dërrmuese të këtyre demonstruesve, nënkuptonte varfëri dhe shanse të kufizuara për t’u arsimuar e për të ecur përpara, por njëkohësisht një mënyrë të veçantë jetese, të bazuar në sistemin klanor të fshatit, i cili është i dashur për të gjithë.

Kjo mënyrë jetese me traditat e lashta ishte kërcënuar, papritur, nga një popull i huaj me aeroplanë dhe me të gjitha mjetet e tjera të luftës moderne. Thirrjet e këtyre të rinjve simbolizonin ndjesinë se një padrejtësi pa kurrfarë shkaku përgatitej të kryhej kundër një populli të pambrojtur. Nëqoftëse ata nuk kishin mundësi ta përballonin forcën me forcë, të paktën mund ta kundërshtonin me thirrjet e protestës. Por këto ishin thirrje dëshpërimi.