BOTIMI I UET-PRESS/ “Padia ndaj Haradinajt konsolidoi një ndarje ekzistuese”

Nga Michael O’Reilly

Pjesë nga libri: ‘Haga e Ramush Haradinaj’







Kur Ramush Haradinaj u shpall i pafajshëm për herë të dytë, kryeministri Thaçi dërgoi një avion në Hagë për ta sjellë atë në shtëpi dhe ishte në pistën e aeroportit të Prishtinës me të gjithë qeverinë e tij dhe një roje nderi për ta mirëpritur. Thaçi kishte nevojë për mbështetjen politike të Haradinajt. Përgjatë kësaj kohe Kosova kish hyrë në një kënetë korrupsioni. Në fund të vitit 2012, Transparenca Ndërkombëtare prodhoi një raport në bashkëpunim me një institucion lokal, Instituti Demokratik i Kosovës, i cili e renditi Kosovën në vendin e 105- të në bazën e një tabele të ligës së korrupsionit, përkrah Algjerisë, Gambias dhe Malit. Qeveria post Haradinaj në Kosovë, e përbërë në pjesën më të madhe nga krahu i vjetër Enverist i UÇK-së, kishte stabilizuar një sistem qeverisjeje që ishte një përbërje e centralizmit jodemokratik dhe korrupsioni të shfrenuar.

Ditët e Kamelotit të fundit të 2004-ës dhe fillimit të 2005-ës kur kryeministri 36-vjeçar kishte udhëhequr një rrugë dramatike drejt demokratizimit real dhe rregullit të ligjit, tashmë kishin kaluar. Ëndrra kishte mbaruar pasi Hardinaj vetë ishte i pari që thoshte se sfidat për politikat e lidershipit në 2013 ishin më shumë të frikshme se në 2005-ën. Por edhe pse ai kishte qenë jashtë rrymës politike për 2 vjet e gjysmë të tjera, pasi kish kaluar të gjithë fazat e paragjyqit, gjyqit dhe paravendimit në akt-akuzën e dytë në burg, Haradinaj u kthye në Prishtinë në fund të nëntorit 2012 me reputacionin politik të rifituar dhe me çdo gjasë që ai mund të bëhej sërish kryeministër, mundësisht shumë shpejt. Haradinaj nuk kishte bërë shumë për të merituar statusin e tij të ri.

Ai kishte qenë nën akuzë për 6 nga 8 vite dhe ka qenë një lojtar relativisht i vogël politik në dy vitet e tjera. Por tani me Ligjin Europian të Misionit Ligjor në Kosovë (eulex) të zënë me përgatitjet e akt-akuzave të korrupsionit për ministrat dhe zyrtarët, dhe publiku i zemëruar ndaj një rryme konstante të skandaleve të korrupsionit, Haradinaj ishte shpresa e fundit e mbetur për një qeveri për të qenë. Thaçi ishte i lodhur dhe po humbiste shumë shpejt mbështetjen e brendshme bazë. Shpresohej, mbase më shumë sesa pritej, që Haradinaj mund të përsëriste rolin e tij të mëparshëm me të njëjtën energji dhe qëllim, por këtë radhë pa ICTY-në apo ndonjë tjetër që mund të shkatërronte rrugën drejt progresit. Haradinaj atëherë bëri një gabim strategjik.

Ai ofroi të mbështeste qeverinë e Thaçit – me kushtin që ai, Haradinaj të bëhej kryeministër. Pothuajse funksionoi. Thaçi ishte i interesuar në marrëveshjen— veçanërisht nëse ai do të bëhej President i Republikës— por figura të larta në partinë e tij preferonin të kalonin në një administratë të diskretituar sesa të besonin fatin e tyre te Ramush Haradinaj. Marrëveshja e propozuar dështoi dhe publikut iu duk se Haradinaj kishte dështuar në përpjekje për t’u fuqizuar. Ishte një gjykim i gabuar jo karakteristik, i cili mund të kuptohet në kontekstin e shumë viteve jashtë, duke shikuar pa shpresë sesi sovraniteti i fituar me mund i Kosovës po komprometohej nga inkompetenca dhe vjedhja.

Nuk do të kishte shkurtime në zyrën e kryeministrit këtë radhë. Haradinajt do të duhej ta fitonte pozicionin me votë popullore. Në kohën e shkrimit, shkurt 2014 duket sikur Kosova po drejtohet drejt zgjedhjeve parlamentare në qershor ose mundësisht në shtator të këtij viti. Kjo pamje politike është e paqartë. Haradinaj mund të shfaqet si një kryeministër konsensual ose do t’i duhet të presë edhe katër vite të tjera. Shpjegimi tradicional për çka ndodhi në ish-Jugosllavi është që nacionalitetet e lashta u rishfaqën në sipërfaqe kur një kontroll i fortë mbi etnitë bashkërisht armiqësore u lirua nga vdekja e Titos. Ky arsyetim është i pakompletuar. Nacionalizmi si dashuri e kombit nuk është as armiqësor, as mbrojtës.

Shqiptarizmi në Kosovë ishte përjetuar për më të shumtën e shekullit të 20-të si një shprehje e identitetit kulturor që kishte kënaqur në eklektizmin e vet, me besim laik por të vetëdijshëm për kombinimin e saj të pasur të krishterëve dhe myslimanëve të rrethinave, të informuara nga vizione individualiste dhe kolektiviste të shoqërisë, kurse turqishtja dhe serbishtja fliteshin përkrah shqipes dhe me vonë frëngjishtja, gjermanishtja dhe anglishtja. Nuk ishte konkurrenca e nacionalitetit që solli vuajtje te njerëzit e ish-Jugosllavisë: ishte ndjekja e fuqisë nga oportunistët, e cila krijoi ndarje nëpërmjet propagandës sistematike të së pavërtetës.

Një gjendje morali e sëmurë në Perëndim e bëri të paqartë dallimin në mes të mirës dhe të keqes duke nënkuptuar se përgjigja ndaj shtypjes së dhunshme të shqiptarëve të Kosovës ishte e vonuar dhe e pamjaftueshme— por prapë më mirë sesa pa përgjigje. E njëjta gjendje e sëmurë lehtësoi përdorimin e turpshëm të të pavërtetave të propaganduara për të korruptuar një sistem drejtësie. Në qoftë se e vërteta ishte një viktimë e luftës, atëherë gënjeshtrat ishin shkaku. Në qoftë se e vërteta ishte objektivi i drejtësisë, atëherë gënjeshtrat nuk mund të ishin asnjëherë një pikë fillimi. Edmond Burke, parlamentari i madh irlandez i shekullit të 18-të, ka thënë se ‘është një gabim i zakonshëm popullor të supozosh që ankuesit më të fortë për publikun të jenë më të shqetësuar për mirëqenien e tij’.

Aforizmi i Burkes më vinte në mendje, herë pas here, kur përballesha me lutjet e Beogradit për të drejtat e njeriut në Kosovë, ose protestat e fuqishme të Moskës për gjendjen e vështirë të fqinjëve të saj serbë, apo thirrjet kundra luftës së komentatorëve antiluftë kudo kur sulmet e NATO-s përfunduan luftën e Kosovës. Të gjitha këto ishin, sikurse dhe doli, ndërhyrje të rëndësishme në narrativin e Kosovës që kontribuoi në nocionin e ‘së drejtës së fajit’— propozimi i pavërtetë dhe relativ që të gjitha krahët ishin fajtorë, dhe kjo sipas kësaj duhej të ndëshkohej. Nga një llum intelektual lindi një pranim për ndjekjet penale për krime lufte ku balanca etnike ishte më shumë e rëndësishme sesa dëshmia e fajësisë. Padia e Ramush Haradinajt konsolidoi një ndarje të ekzagjeruar ekzistuese dhe krijoi të tjera- midis serbëve dhe shqiptarëve si dhe midis shtresave të ndryshme të shqiptarëve.

Efekti i saj ishte tamam e kundërta e objektivit të përmendur të ICTY-së, të arrinte pajtimin. Rruga e Kosovës për shtetësi në fakt ka qenë e copëtuar nga nxitje të qëllimshme të ndarjes. Kur Beogradi urdhëroi vrasjen e Fehmi Aganit, e bëri këtë sepse Agani ishte një bashkues i serbëve dhe shqiptarëve kështu që qëndroi në rrugën e ndarjes. Kur Millosheviçi pretendonte të negocionte me Ibrahim Rugovën në maj të 1998-ës, ai e bëri këtë që të shkaktonte përçarje ndërmjet shqiptarëve të Kosovës.