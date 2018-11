BOTIMI I UET-PRESS/ ‘Miqësi e trazuar’ shqiptaro-greke, Bashkim Zeneli sjell librin e ri

Është promovuar në ambientet e Hotel Plaza Tirana libri me autor ish-ambasadorin e Shqipërisë në Greqi, Mjeshtrin e Madh, Bashkim Zeneli. Botimi i UET Press, me titull “Miqësi e Trazuar” vjen në një moment kur marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë janë shumë të diskutuara dhe dinamike. Të pranishëm në këtë promovim ishin një sërë figurash të shquara të jetës publike në vend, mes tyre edhe Presidenti i Republikës, Ilir Meta.

Rëndësia e këtij botimi qëndron si në debatet politiko-shoqërore që zhvillohen çdo ditë, ashtu edhe në fushën e diplomacisë duke qenë veçanërisht i vlefshëm për diplomatët e rinj.







Ajo çfarë spikat në libër është qasja pozitive ndaj Greqisë, një qasje larg çdo nënteksti apo larg çdo klisheje që shqiptarët mund të kenë për fqinjët e jugut, grekët, me të cilët historia ka qenë shumë komplekse. Bashkim Zeneli, i njohur për kontributin e spikatur dhe veprimtarinë e shquar në fushën e diplomacisë dhe politikës së jashtme, ka sjellë për lexuesin një libër që bën dallimin. Ai pozicionohet qartë në krahun e pozitivistëve e atyre që i shohin marrëdhëniet Shqipëri-Greqi si vitale për suksesin e tranzicionit shqiptar, ose si një ndihmë shumë e rëndësishme që Shqipëria të përballonte atë tranzicion shumë të vështirë, që kur doli nga komunizmi. Vetë autori në fjalën e tij, duke shpjeguar arsyet përse e ka shkruajtur këtë libër, u shpreh mjaft pozitiv për marrëdhëniet midisi Shqipërisë dhe Greqisë ndër vite.

“Unë librin tim e kam filluar me një shprehje të tillë që: sa më shumë të mësosh për Greqinë, aq më shumë e do dhe sa më shumë ta duash, aq më shumë edhe kërkon të mësosh për të. E kam shkruar me dashuri këtë libër sepse nuk e njoh urrejtjen midis popujve. Nuk dua ta njohë askush atë urrejtje. Jemi fqinj, jemi miq, duhet të jetojmë në paqe, në harmoni. Ne duhet t’i jemi mirënjohës Greqisë jo vetëm për pritjen që ka bërë ndaj atyre 800 mijë shqiptarëve në këto tre dekada, por duhet t’i jemi mirënjohës për mbështetjen e gjithanëshme që na ka dhënë në procese demokratike, në proceset integruese të vendit. Unë kam patur kënaqësinë të punoj, të ndeshem edhe me sfida dhe vështirësi, dhe më vjen mirë që një pjesë e madhe e ish-stafit të ambasadës, kolegë të nderuar, diplomatë të shkëlqyer, kemi punuar bashkë për të ndërtuar ura. Kemi punuar për të kapërcyer dhe incidente të vogla dhe për të parë si të shkojmë përpara. Nuk ecet kurrë përpara duke mbajtur kokën mbrapa”, u shpreh Zeneli.

Libri shoqërohet nga një parathënie e Henri Çilit, i cili gjatë promovimit theksoi edhe një herë rëndësinë që ky botim ka.

“Ky libër vjen në kulmin e ngjarjeve, në kulmin e dinamikave të ditës. Ambasadori Bashkim Zeneli vjen me një libër jashtëzakonisht paqësor, kontribues dhe shumë të vlefshëm për marrëdhëniet me fqinjët tanë. Por jo vetëm për marrëdhëniet me fqinjët, por edhe për mënyrën se si ne duhet të vendosemi në rajonin tonë, apo edhe se si t’i përballojmë problemet e të shkuarës dhe sfidat e së ardhmes”, theksoi Çili.

I pranishëm në promovim ishte edhe Presidenti i vendit, Ilir Meta, i cili së fundmi ka dekoruar z. Zeneli me tituliln ‘Mjeshtër i Madh’ për kontributin e spikatur të këtij të fundit. Meta shprehu vlerësimin për këtë libër, duke nënvijëzuar faktin që marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë kanë qenë mjaft pozitive dhe do të vazhdojnë të tilla.

Zv. Ambasadori i Greqisë në Shqipëri, Grigoris Dekavekouras, i cili duke vlerësuar rolin e diplomatit në ndërtimin e marrëdhenieve pozitive mes dy vendeve, theksoi pikërisht kontributin ndër vite të ish-ambasadorit Zeneli në ndërtimin e këtyre raporteve dhe botimin e këtij libri si kontribut të vazhduar për të ardhmen.

Ndërkohë që edhe pedagogu i Universitetit Europian të Tiranës, Prof. Dr. Ksenofon Krisafi shprehu vlerësimin e tij për përkushtimin që Bashkim Zeneli tregon për forcimin dhe zhvillimin e bashkëpunimit mes vendeve, gjatë misionit të tij diplomatik.

“Ka një postulat në diplomaci, sipas të cilit një nga faktorët që ndikon fuqimisht në suksesin e një diplomati, veçanërisht një ambasadori, është dashuria për vendin në të cilin është akredituar. Kjo, sepse diplomati ka si mision jo vetëm të mbrojë interesat e shtetit dhe shtetasve të vet, por edhe të forcojë dhe zhvillojë më tej marrëdhëniet midis dy shteteve, nëse nuk e vlerëson dhe nëse nuk e respekton, nëse nuk e vlerëson dhe nuk e do vendin pritës, do ta ketë të vështirë misionin e tij. Kolegu dhe miku im Bashkim Zeneli, bën pjesë në rangun e atyre njerëzve që i ka dashur vendet në të cilat ai është akredituar.”

Bashkim Zeneli është autor i shkrimeve, analizave dhe studimeve për çështje të politikës së jashtme në shtypin shqiptar dhe të huaj.