BOTIMI I UET-PRESS/ Greqia nazifashiste e Joani Metaksas

Nga Arben P. Llalla

Pjesë nga libri “Kolaboracioni dhe Gjenocidi në Çamëri/ 1944-1945 E vërteta e bashkëpunimit të çamëve me gjermanët”







Që në vitin 1933, kur Kryeministër i Greqisë ishte Panagjis Çaldharis, ishin shfaqur shenjat e para të ideologjisë naziste. Më 21 Maj, 1933, në paradën që u mbajt në Korfuz, u vërejt kryqi i thyer nazistë në flamurin mbretëror të Greqisë. Pamjen nga flamuri grek me kryqin nazist e shohim në një fotografi të kohës ku nga pas fotografisë shkruhet: “Organizata e Rinisë Popullore të Korfuzit” (Λαϊθής Οργάλωζες Νέωλ Κερθύρας). Ky veprim për propagandën e grekëve me kryqin nazist bëhej vetëm pak muaj pasi Adolf Hitler ishte zgjedhur Kancelar i Gjermanisë më 30 Janar, 1933.

Pas zgjedhjeve të 26 Janarit 1936, Elefteros Venizelos edhe pse i fitoi ato, nuk mundi të krijonte qeverinë, kështu mbreti Jorgo i Dytë, pas vdekjes së papritur të Kryeministrit të atëhershëm Konstandinos Demerzhis më 13 prill 1936, autorizoi Joani Metaksa si kryeministër dhe ministër i Mbrojtjes së Greqisë. Me të marrë pushtetin, Joani Metaksa instaloi diktaturën fashiste të njohur me emrin “Regjim i Katër Gushtit i Vitit 1936”. Ky regjim u karakterizua nga një sërë simbolesh të jashtme fashiste. Duke shkërbyer Rajhun e Tretë të Hitlerit, Metaksai përpunoi nocionin e “Qytetërimit të Tretë Helen”.

Nxënësit nëpër shkolla nderonin me gjeste fashiste me dorë të zgjatur përpara siç nderohej Hitleri. Veshja fashiste e tipit të regjimit të Musolinit, këmishave me ngjyrë të zezë u bë veshja zyrtare e nxënësve nga shkolla fillore e deri në universitet.

U krijua Organizata Kombëtare e Rinisë (EON), me anë të së cilës, në mungesë të bazave të vjetra të mbështetjes popullore, Metaksai u përpoq të institucionalizonte pushtetin e tij, nuk ishte veçse një shkërbim i zbehtë i Rinisë së Hitlerit.

Në 20 shtator 1936, erdhi në Athinë ministri i propagandës naziste të Gjermanisë, Joseph Goebbels, i cili u prit me nderime të larta shtetërore. Në aeroport, atë e priti Kryetari i Bashkisë së Athinës, Konstandinos Koxhias (Konstandis Kotzias). Të nesërmen më 21 shtator, ministri gjerman Goebels u takua me Kryeministrin Metaksas ku kaluan bashkë gjithë ditën. Ai, bëri vizita në disa vende arkeologjike të Greqisë. Në mëngjesin e 28 shtatorit, Joseph Goebbels, bashkë me gruan e tij u nisën për në Gjermani pas një vizite shumë të suksesshme. Para se të ikte Goebels la një çek prej 150.000 dhrahmish, si mirënjohje për njerëzit e sigurimit kombëtar grek që e shoqëruan gjatë ditëve të qëndrimit në Greqi, diplomatit Dh. Vikella.

Nga nënshkrimi i marrëveshjes midis Turqisë dhe Greqisë 1-4 nëntor 1913, ku Greqia do t’iu njihte të drejtat e pasurisë mbi pronat e paluajtshme bujqësore, të zotëruara nga personat privatë me dokumente nga shteti osman, para zotërimit të tyre, do të njihen nga shteti grek. Mbretëria e Greqisë, nuk i qëndronte për të zbatuar këtë marrëveshje për pronat e paluajtshme, por gjatë viteve 1913 e në vazhdim kishte nxjerrë Ligje të ndryshme që ua sekuestronte pronat çamëve duke shkelur marrëveshjen në fjalë. Gjatë Qeverisjes së Joani Metaksas 1936-1941, u votuan edhe shumë Ligje të tjera që u hiqte të drejtën e pronës duke ua dhënë këto prona refugjatëve ortodoksë të ardhur nga Azia e Vogël.

Qeveria e diktatorit Metaksas, 4 gushtit të 1936, me politikën nacionaliste që ndoqi, i shtoi edhe më tej masat diskriminuese për shqiptarët myslimanë. Ai e vuri në një survejim të plotë gjithë Çamërinë. Duke menduar se kryeqendra e Çamërisë, Filati gjendej përtej lumit Kalam, afër kufirit shqiptaro-grek, i dha prioritet për kryeqendër të Çamërisë, Gumenicës. Qeveria e Metaksait i bëri këto ndryshime administrative, sepse nuk i shihte çamët si shtetas të besueshëm të shtetit Helen. Opinioni i shëndoshë grek, konstatonte me dëshpërim se revanshi që kishte marrë Metaksai, i njohur për idetë e tij fashiste kundër minoritetit shqiptar çam, do ishte me pasoja tragjike, jo vetëm për çamët myslimanë, por për të gjithë Greqinë. Gjatë viteve 1939-1940, u thirrën për të kryer shërbimin ushtarak rreth 2.000 djem çamë por duke i paragjykuar, Qeveria e Metaksait i mbajti në reparte të veçanta dhe në shërbime pa armë. Gjatë luftës italo-greke ushtarët shqiptar prej Çamërie që shërbenin në ushtrinë greke nuk iu besuan armë për të luftuar pushtuesit italian, por u shfrytëzuan në prapavijë si krah pune për të ndërtuar ura dhe rrugë të reja.

Para se të hynte në Greqi, ushtria fashiste italiane, qeveria greke filloi një fushatë të re masakrash dhe krimesh nga më monstruozët kundër popullsisë shqiptare të Çamërisë. Dy muaj para konfliktit italo-grek, qeveria fashiste e Metaksait kreu një akt të paprecedent në historinë botërore. Të gjithë meshkujt nga 16-70 vjeç, mbi 5.000 burra, u burgosën dhe u dërguan në ishujt e largët të Egjeut. Ky veprim u krye në bazë të vendimit të marrë më parë në Gumecinë nga një mbledhje e kryesuar nga Dhespoti i Janinës, Spiridoni, ku merrnin pjesë edhe zv.prefekti i Gumenicës, Jorgo Vasilako, komandanti i Korafilaqisë dhe përfaqësues të grekëve të Çamërisë. Gjatë periudhës së qeverisjes së Metaksas, filloi asimilimi me forcë i minoriteteve në Greqi si të shqiptarëve, bullgarëve, turqve, vllehve, duke shkelur edhe Marrëveshjen e Lozanës.

Regjimi i 4 Gushtit i Metaksas, u përpoq minoriteteve që jetonin në Greqi t’u impononte përdorimin vetëm të gjuhës greke në vendet publike dhe brenda rrethit familjar të tyre. Kështu, minoriteti shqiptar, hebre, bullgar, sllavo-maqedonas u bënë viktima të regjimit diktatorial të Metaksas. Mijëra njerëz u burgosën vetëm e vetëm se nuk i përkisnin etnisë greke. Këta të burgosur 3 muaj pas vdekjes së Metaksas iu dorëzuan pushtuesve italianë dhe gjermanë, shumë prej tyre u ekzekutuan nga këta pushtues të Greqisë.

Diktatori Joani Metaksas ndërtoi një regjim ku çdo kundërshtar i tij duhej të burgosej, të torturohej dhe më tej të punohej me të për t’u bërë bashkëpunëtor i policisë sekrete. Në ditët e para të regjimit të Metaksas u burgosën shumë drejtues të Partisë Komuniste Greke – KKE, midis tyre Niko Zahariadhis të cilin e burgosi në burgun famëkeq të Korfuzit. Regjimi mbylli gazetat kundërshtare, deri në vitin 1938, ishin burgosur rreth 600 drejtues të lartë komunistë, në një farë mënyre partia komuniste nuk ekzistonte më. Shumë komunistë kaluan në shërbim të regjimit të Metaksas për t’u shpëtuar burgosjeve dhe torturave. Dy deputetët komunistë, Mihali Tirimos dhe Manolis Manoleas, pasi u burgosën në ishullin e Korfuzit, pranuan më tej të jenë në shërbim të sigurimit të fshehtë të regjimit. Joani Metaksai, e quante veten e tij “Protos Agrotis” (Fshatari i Parë) dhe “Protos Ergatis” (Punëtori i Parë), “Udhëheqësi”, “Babai i Kombit”, duke e mbivlerësuar veten e tij. Retorika e tij populiste, antiplutokratike, të cilës gjithsesi nuk i mungonte sinqeriteti, rrallë përputhej me praktikën. Ai, i detyronte të rinjtë të hynin në Organizatën Kombëtare të Rinisë, të cilën e kishte menduar si mjetin për të përjetësuar idealet e tij pas vdekjes dhe shfrynte dufin kundër të gjithë spektrit të “klasës politike” duke ushqyer një neveri të veçantë për të majtën ekstreme.

Figura e Kryeministrit Metaksas urrehej nga pjesa popullore, ai nuk gjeti mbështetjen e gjerë të popullit për propagandën fashiste dhe naziste që promovonte. Por, ai, e fitoi simpatinë e grekëve vetëm kur më 28, Tetor, 1940 i tha JO pushtimit paqësor të Greqisë nga ana e Italisë së Musolinit. Joani Metaksas organizoi forcat e shumta vullnetare ushtarake në emër të patriotizmit grek për çlirimin e Vorio Epirit duke bërë që te grekët të ndizen ndjenjat e bashkimit kombëtar për mposhtjen e Italisë. Në pak kohë, ushtria greke hyri deri afër Vlorës. Pas vdekjes së Metaksas, Greqia u pushtua shumë shpejt nga forcat gjermane, bullgare dhe italiane të cilët e ndanë atë në tre pjesë. Me fillimin e luftës italo-greke u dhanë urdhër që të izoloheshin dhe të arrestoheshin figurat kryesore të shqiptarëve të Çamërisë. Komandanti i xhandarmërisë së Filatit, Zambeta dhe postëkomanda të tjera në Çamëri kishin marrë urdhër që të arrestonin në çdo qendër të Çamërisë e fshat mysliman, parinë më të përzgjedhur të shqiptarëve.

Ky veprim i Metaksait ishte një tjetër gabim i rëndë, që u pasua nga veprime të gjithfarëllojshme e të pakuptimta. Arrestimet e parisë çame filluan në Filat dhe menjëherë u pasuan në të gjithë rajonin e Çamërisë. Të arrestuarit e parë nga paria e Çamërisë ishin figura që kishin treguar se ishin antifashistët e orëve të para, si: Musa Demi, Shuapi Metja, Myftiu i Filatit- Mehmet Zeqirjai, Sako Braho, Samet Murati, Shaban Demi, Gali Xhaferi, të gjithë këta nga Filati. Po kështu në Paramithi, Varfanj, Margëlliç, Gumenicë, Volë, Arpicë, Karbunar etj.

Gjithnjë veprimet e pushtetit të Greqisë në dëm të shqiptarëve të Çamërisë e kanë gjetur një shkak, një akuzë të pabazë duke deklaruar se çamët janë bashkëpunëtor të italianëve dhe duan të bashkohen me Shqipërinë. Kur në të njëjtën kohë ushtria greke kishte pushtuar tërë jugun shqiptar dhe dalëngadalë gjuha greke u fut edhe në administratën e qyteteve të Korçës, Pogradecit, Gjirokastrës, Tepelenës, Përmetit, Sarandës. Më 10 Nëntor 1940, me dekret mbretëror grek–ligji 2636, Greqia i shpalli luftë Italisë dhe Shqipërisë. Ky ishte një veprim dinak i Greqisë për të sekuestruar pronat e shqiptarëve të Çamërisë, por edhe si shkak për t’i përzënë ata përgjithmonë nga trojet e tyre. Dekreti mbretëror i shpallur në nëntor të 1940, për shpalljen luftë Shqipërisë ishte i njëanshëm pasi Shqipëria kishte më shumë se një vit e pushtuar nga Italia, mbreti i saj Zogu i Parë, ndodhej në mërgim, forcat mbretërore shqiptare më 7 prill 1939, kishin luftuar aq sa mundeshin kundër ushtrisë pushtuese italiane. Pas pushtimit italian të Shqipërisë masa e gjerë e popullsisë bënte rezistencë ilegale kundër pushtimit të Italisë. Në fund të janarit 1941, Kryeministri Joani Metaksas vdes, në vend të tij u zgjodh Aleksandër Korizi. Pushtimit të disa pjesëve të Greqisë nga Gjermania naziste dhe pas një bisede me Mbretin Gjeorgji i Dytë, Kryeministri Aleksandër Korizis vrau veten në shtëpinë e tij më 18 prill 1941. Pas disa ditëve nga vetëvrasja e kryeministrit, Greqia nënshkroi kapitullimin dhe bashkëpunimin e saj me Gjermaninë naziste.