Përse për shembull nuk protestojnë shqiptarët? Madje as për të drejta elementare të tyre të shkelura. Një arsye e parë do të ishte frika e rrënjosur që në diktaturë e më pas në formë më të kamufluar, ekzistente edhe sot. Madje edhe në rrjetet sociale njerëzit tanë shajnë ndyrë a sulmojnë duke u fshehur si hajna pas pseudonimesh të shpifura. Nuk guxojnë të dalin hapur as atje e jo më në shesh të protestës, nëse nuk është e organizuar nga partitë. Ku dhe aty shkojnë se janë shumë, fshihen te njëri-tjetri, e bëjnë këtë një a dy herë në vit, e më shumë për t’u rënë në sy komandantëve, që kur të vijnë në pushtet t’u japin një vend pune. Ka edhe reminishenca turku e pushtimesh të tjera, veç atyre të diktaturës.

Një arsye e dytë do të ishte mungesa e idealeve, bindjeve, ideologjisë, besimeve, qoftë dhe atyre të vërteta fetare, që i përmendëm në kapitujt më lart. Dihet se trimi ka ideale, beson në diçka të madhe. Zot, e ardhme, progres. Te ne siç e pamë, ende jo. Për rrjedhojë ka mungesë të largpamësisë, e jeta shihet si “sot për sot, të dalë ku të dalë” e jo me një perspektivë, me një ide a qëllim të largët e të lartë. As mendohet që me këmbëngulje, duke e ngritur kalanë e punës, politikës, shoqërisë, gradualisht, në mënyrë persistente e mbi bazë parimi “gur, gur bëhet mur”, do të arrish një jetë më të mirë për veten e fëmijët e tu. Kjo do të ishte të ecje mbi bazë besimesh, idealesh, besimi fetar, që të bëjnë të punosh gjatë me vetëmohim këmbëngulje, me plan afatgjatë.

Pyeteni p.sh. shqiptarin “në çfarë beson” dhe zor se do të dëgjoni përgjigje të qartë a së paku të sinqertë. Se edhe po të ketë guximin shqiptari të thotë jam ateist (nuk besoj në Zot), siç janë në të vërtetë shumica, nuk do të dijë ç’të thotë më tej. Të argumentojë pse e si është i tillë. Ende nuk dinë të thonë ku besojnë, në ç’vlera, ideale, në ç’njerëz në fund të fundit sadopak qofshin. Një arsye e tretë, do të ishte mungesa e vullnetit për punë e sidomos për punë të mëdha, afatgjata, projekte etj. Jemi ende nën efektin hipnotizues të dembelizmit të trashëguar anadollak, ndërkohë që ata nga të cilët e trashëguam këtë kanë shkuar ku e ku përpara.

I bie që edhe për të protestuar përtojmë, e nuk guxojmë. Një arsye e katërt do të ishte mungesa e kulturës në përgjithësi dhe asaj profesionale në veçanti; në përgjithësi as njihen e as pëlqehen heronjtë që janë për t’u imituar, qoftë ata të jetës reale, qoftë modelet e letërsisë apo kinematografisë. Ata që mund të merren si shembull, për të ndërtuar një jetë të re, me luftë, sakrifica, ata që duhet të imitohen ndiqen hap pas hapi, heronjtë, idealistët. Këtu sidomos, për shkak të mungesës edhe të kulturës demokratike. Por pa modele trimash e heronjsh nuk shkon larg. Suvorovi thoshte: Merr për veten si shembull një hero, arrije, kaloje dhe atëherë lavdi paç. Ata që imitohen nga ne janë heronjtë e lehtë (ata që u duken si të tillë, në dukje) si artistët, këngëtarët, sportistët, pa e ditur që edhe për të arritur aty ku ata janë ka patur brenda shpirtrave të tyre plot ideal, energji, vullnet, kulturë, besim a fe.

Trimëria e shqiptarit nuk është e artë, është e teneqejtë … sado e madhe në vetvete, është e vogël në shkaqet që e ndezin. Për një kec të grabitur, për një fjalë të shtrembër, dhe shumë herë pa e ditur as vetë përse, shqiptarët marrin armët, hidhen, vriten. Por ata njerëz që vriten për interes e për përralla [dokrra], ftohen dhe frikësohen në u dashtë trimëri për ndonjë mendim të bukur, për ndonjë dobi të vërtetë e të përgjithshme … Nuk kanë frikë nga plumbi, po dridhen nga Valiu! Trimëria e vërtetë është ajo që vihet në shërbim të së drejtës dhe atdheut, në shërbim të dobisë së përgjithshme.

Të tjerat punë janë punë egërsie e kafshërie, jo trimërie.

A janë ndikimet e huaja të mbetura apo jemi ne vetë shkaku i mospërparimit?

Në të vërtetë kohëra kanë rrjedhur dhe është pak sa anakronike të gjykohet ende mbetja pas, duke nxjerrë si shkak pushtimin turk a atë bizantin. Na janë dhënë shumë shanse, të cilat i kemi humbur dhe me një brez të ri me mbi 70% të popullsisë nuk mund të mendojmë më as edhe për ndikime të diktaturës, të cilën ata nuk e njohën, e që sado t’ua thonë edhe gjyshërit komunistë ende të gjallë, siç mendojnë disa, nuk i marrin veçse pjesën e përfitimit të kastës e trashëgimisë materiale e assesi atë ideologjike, që as gjyshërit e baballarët si dogmë, s’e njihnin fare. Koha kur kjo zinte vend shumë tepër ishte koha e Konicës.

Ndonëse edhe vetë Konica lidhur me këtë këtu më poshtë, del me një gjykim disi ekstremal a gati racist denigrues për ne e për të tjerët: Turqit turq mbeten; të rinj a të vjetër, ata janë, siç thotë shprehja latine popullore eiusdem farinœ (të të njëjtit brumë). Në tërë perandoritë që kanë ekzistuar a ekzistojnë, janë gjendur në kombin sundues mendje bujare për të marrë në mbrojtje kombet e nënshtruara. Po a mund të përmendet që prej katër shekujsh qoftë edhe një fjalë e vetme e një turku të vetëm në favor të Shqipërisë? Kjo fjalë vërtet do të meritonte në këtë rast të shkruhej e gdhendur mbi një pllakë bronzi dhe të varej në muret e klubeve tona popullore si një relikte kurioziteti. Turqit na mohojnë edhe ato cilësi që vëzhguesit e huaj i pranojnë njëzëri …

Turqit na mundën, por pa arritur të na mposhtin, edhe pasi na imponuan Muhametin e tyre. (Albania 121, nr. 12, 1909) Ka edhe një shkak tjetër të mbetjes prapa. Sipas Le Bon: Si rezultat i ndërlikimit të qytetërimit tonë modern, e të diferencimit progresiv të individëve, çdo popull përmban një numër shumë të madh elementësh inferiorë, të pazotë për t’u përshtatur në një qytetërim tepër të ngritur për ta. Ata krijojnë një llum të pamasë, që rritet vazhdimisht dhe veprim i të cilit do të jetë i tmerrshëm për popujt që do ta pësojnë … (Gustave le Bon, Psikologjia e racave, f. 88) dhe pak më poshtë: … vlera e një vendi nuk matet e një vendi nuk matet me numrin e banorëve, por me numrin e qytetarëve të tij”.