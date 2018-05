Blendi Fevziu në Top Channel? Konfirmohet lëvizja e bujshme: Mund t’ju them se…

Blendi Fevziu duket se po shkon drejt divorcit me TV Klanin, pas 20 vitesh bashkëpunim ku ka drejtuar emisionin më jetëgjatë dhe më të ndjekur të debatit televiziv politik në Shqipëri “Opinion”.

Gazetari i njohur ka komunikuar dhe ka konfirmuar për herë të parë publikisht ekzistencën e tratativave konkrete drejt këtij hapi të mundshëm, që mund të ishte edhe lëvizja më e bujshme në mediat shqiptare gjatë 2018, raporton “Alpenews.al” .







I pyetur nëse janë të vërteta zërat e ndryshëm mediatike rreth një largimi të tij nga ekrani i televizionit kombëtar Klan, drejt një televizioni tjetër kombëtar siç është ai Top Channel, Fevziu tha se “ende nuk kam vendosur” për këtë lëvizje. Çka la të kuptohej se zërat janë të vërtetë.

I pyetur përsëri nga Alpenews.al nëse kjo do të thotë se ai ka patur një ofertë konkrete të cilën po e gjykonte, Fevziu shkoi më tej duke konfimuar se: Po “kam biseduar me Top Channel”.

Gazeta Tema me herët raportoi se burimet e saj “bëjnë me dije se fërkimet e tij me Aleksandër Frangajn duket se jane shfaqur ne disa intervista te Fevziut, ku flet per oferta te tjera, dhe pakenaqesi qe Frangaj e ka anashkaluar nga influenca mbi pushtetin. Me shkuarjen e Ben Blushit tek Top Channel, Fevziu duket se ndjehet më i sigurtë në hapin e tij. Ai do të jetë në prime time nga e hëna në të enjte dhe mund të ketë një kontratë më të shtrenjtë se aktualisht në TV Klan.”

Nuk dihet nëse kjo lëvizje në merkaton mediatike, po qe se ndodh, do të jetë që tani përpara pushimeve të verës? Apo gjithçka mund të ndodhi pas pushimeve verore, në shtator, kur të fillojë edhe sezoni i ri mediatik.