Emisioni “Ajsberg” i gazetarit Artur Çani ka sjellë sonte detaje të reja mbi investigimin për vëllain e ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj.

Në një nga bisedat e Albet Velit dhe gazetarit Jetmir Olldashi në Vlorë me një trafikant i cili sapo kishte dalë nga burgu pasi ishte kapur me 360 kile drogë, ku ajo që bie në sy është lehtësia me të cilën mund të sigurosh drogë në Vlorë.







Biseda: