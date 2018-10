Aktori Bes Kallaku njihet për batutat me të cilat ka bërë për vete publikun.

Bes Kallaku së fundi ka publikuar disa video në Instagram, me të cilat ka ironizuar me çmimet që në Shqipëri ua vendosin turistëve që shkojnë nga Kosova.

“Kur vjen nga Kosova per Shqipni..”, ka shkruar ai mbi njërën prej videove ku tregon se si mashtrojnë me çmimet për shkak të lekut shqiptarë.

Aktori ka sjellë edhe dy raste tjera, në një prej tyre tregon se si bëhet ndërrimi i valutave, e në një tjetër për çmimet që ua vendosin në apartamente.

“Kur 1 mije lekshi thyhet me 40€ ????????????”, shkruan me shaka Bes Kallaku.