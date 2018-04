Berisha zbulon skenarin e mosbindjes civile të opozitës

Lideri historik i PD, Sali Berisha sqaroi se mosbindja civile do të vazhdojë deri në rrëzimin e narkoshtetit, siç e quajti ai. I ftuar në studion “Debati në Channel One”, Berisha deklaroi se opozita mori mesazhin e duhur me protestën në rrugën e Kombit dhe për këtë ajo duhet të qëndrojë në lartësinë e duhur. Mosbindja civile do të shtrihet në të gjithë vendin tha Berisha.

“Mosbindje civile deri në rrëzimin e këtij narkoshteti dhe opozita do të faktojë nëse qëndron në lartësinë e saj. Në bindjen time udhëheqja e opozitës e ka marrë të plotë mesazhin e protestës qytetare. Këtë përiudhë ajo është përqëndruar në transkriptimin e tij dhe i mbetet opozitës të faktojë në ditët dhe javët që vjen këtë transkriptrim. Edhe PS ka folur më përpara për mosbindje civile, por kurrë Shqipëria nuk ka qenë në një gjendje kaq dramatike dhe kurrë populli opozitar më në vështirësi dhe me alternativë të vetme ose të ikë nga Shqipëria, ose të mbyllë gojën nuk ka qenë. Në këtë kontekst unë kam besim se këtë ditë opozita do të shndërrojë në një ditë historike dhe mosbindja civile do të përfshijë mbarë vendin”, deklaroi ish-kreu demokrat.