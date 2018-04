Berisha tregon “ferrin” sot në Kuvend: Dy oficerët e Bushatit hynë me armë në Parlament

Për ish kryeministrin Sali Berisha, ministri Ditmir Bushati duhet te jape doreheqjen pasi ka futur ne Parlament oficere te armatosur.

‘Bushati duhet të japë menjëherë dorëheqjen, ka kryer aktin më të rëndë, oficerët e tij të armatosur janë të filmuar në Parlament, dy oficerët e Bushatit hynë me armë në sallën e Parlamentit. Ky përbën përshkallëzimin më dramatik dhe më të rrezikshëm në historinë e Parlamentit. Njerez te armatosur hyne ne Parlament dhe qelluan Azem Hajdarin.

Nëse Rama mendon se do i zgjidhë problemet me opozitën me armë i garantoj se po o bën gropën e madhe vetes me shpejtësi të rrufeshme.

Revolta qytetare ka filluar, sot ishte e përqëndruar në Parlament, nesër ajo do shpalosë skenarin në forma të tjera. Kjo mosbindje nuk ndalet më, se ka disa arsye”.