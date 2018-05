Berisha si asnjë shqiptar tjetër, titulli i katërt kampion!

Melbourne Victory është shpallur kampion në Australi, pasi ka mundur në finale Newcastle Jets me rezultatin minimal 1-0. Skuadra e Besart Berishës arriti të gjejë rrugën e rrjetës që në minutën e nëntë me anë të Barbarouses. Sulmuesi shqiptar, i cili ka veshur në të shkuarën fanellën kuqezi dhe që së fundmi zgjodhi të kalojë te Kosova, ishte në fushë nga minuta e parë dhe u përpoq shumë që të shënonte për skuadrën e tij, por pa sukses.

Gjithsesi në fund ai iu gëzua triumfit, që i dha australianëve të Melbourne Victory titullin kampion. Sezonin e rregullt ata e mbyllën në vendin e katërt me 41 pikë, me 23 pikë më pak se kryesuesit e Sydney FC, skuadër që eliminuan në gjysmëfinalet e “play-off”-it me rezultatin 2-3 pas 120 minutave lojë. Berisha ishte protagonist në atë takim duke dhënë asistin e golit të parë, ndërkohë që në fazën çerekfinale realizoi me roveshatë në minutën e 89-të golin e fitores.







Ky titull ishte i katërti për Berishën, teksa edhe më parë ka fituar Melbourne Victory në vitin 2014-2015. Më herët ai e ka fituar titullin edhe dy herë të tjerë me Brisbane Roar, që ka qenë edhe skuadra e tij e parë në Australi dhe është aktivizuar për tre vite me të. Për sulmuesin 32-vjeccari ky nuk ishte viti më i mirë në aspektin e shënimit të golave, teksa realizoi 14 herë. Në tre sezonet e mëparshme me ekipin aktual ai ka shënuar më shumë, sezonin e parë 15 herë, për të shkuar më pas në 18 dhe 21 gola. Sulmuesi u ftua nga Përfaqësuesja e Kosovës pas problemeve që pati me ekipin e Shqipërisë. Ai nuk ndryshoi stil dhe pati sërish probleme me ish-trajnerit Albert Bunjaki. Berisha deklaroi publikisht se nuk kthehej më te Kosova për sa kohë ishte Bunjaki trajner.