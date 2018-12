Berisha: ‘Rrëmbeni armët, ja vdekje, ja liri!’ Balla kërkon përjashtimin

Kuvendi i Shqipërisë është mbledhur prej orës 10:00 në një seancë vetëm për draftin e Partisë Demokratike për vetingun në politikë. Opozita është e pranishme në Kuvend, ndërsa shumica pritet që të rrëzojë draftin. Amendamentet e PD u dorëzuan në Kuvend në datë 7 shtator, ndërsa shumica deklaroi asokohe se nëse Komisioni i Venecias do të jepte ‘OK’, nisma do të konsiderohej. Por Komisioni i Venecias në datë 15 dhjetor deklaroi se varianti i propozuar nga PD dhe LSI ka probleme.

Në seancën e sotme në mungesë të kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit të PD, Lulzim Basha, ish-kryeministri Sali Berisha është bërë protagonisti kryesor, pasi ka bërë thirrje për luftë kundër qeverisë. Ai kërkoi nga shumica që të miratojë amendamentet për vetingun në politikë, në të kundërt tha ai në rrugët e qytetit do të ushtojë thirrja: O djem, rrëmbeni armët, ja vdekje ja liri.







“Ose miratoni amendamentin ose përndryshe do t’ju shkulin me dhunë qytetarët dhe në rrugët e qytetit do ushtojë: O djem rrëmbeni armët, ja vdekje ja liri”, tha Berisha. “Dhe do zvarriteni rrugëve dhe do zhdukeni si minj, se shqiptarët do hedhin zgjedhën e krimit me çdo çmim. Ose në mënyrë të ligjshme ose dhemb për dhëmb dhe pastaj do i kujtoni këto fjalë, por do jetë vonë”.

Por pas kësaj deklarate të fortë, kryetari i parlamentit, Gramoz Ruçi ka kërkuar nga Grupi Parlamentar i PD-së që të distancohet nga këto thirrje. “Hera e dytë që përdorni fjalët e partizaneve, ‘o djem rrëmbeni armët, ja vdekje ja liri’. Por i kërkoj grupeve parlamentar të distancohen nga këto thirrje”, tha Ruçi.

Fill pas Ruçit, kreu i Grupit të PS-së, Taulant Balla ka kërkuar ndërprerjen e seancës dhe ka kërkuar që të merren masa ndaj deputetit, Sali Berisha, për thirrje antikushtetuese në parlament. “Kërkoj që të merren masa ndaj deputetit Sali Berisha për thirrje anti-kushtetuese në Parlament”. Pritet që Byroja e Kuvendit të shqyrtojë kërkesën e PS.