Berisha reagon për Mustafa Nanon: Një ish i imi fyeu me gjuhën e rrugaçit. E vërteta e vilës në Gjirin e Lalzit

Në studion e “Opinion” pati nje debat te ashper mes Mustafa Nanos dhe Gazmend Bardhit, këshilltari ligjor i PD, pasi ky i fundit gjatë debatit për çështjen Xhafaj, i ka thënë Nanos “që të flasin për vilën e tij”.

“Vilen e sateme” i a ktheu Nano, ndersa ka vijaur edhe me disa ofendime te tjera drejtuar Bardhit.







Menjehere me pas ka reaguar edhe Sali Berisha i cili shkruan:

Postimi i Berishes:

Duke ndjekur Opinion!

Pergenjeshtrim!

Miq, sonte, me gjuhen e nje banditi te peshtire, nje ish ish ish i imi fyeu me gjuhen e rrugacit ordiner, halabakut te rrugve ndaj zotit Gazment Bardhi sapo ai permendi apartamentin e tij ne Lalz me para te dyshimta. Nderkohe ky ish ishi ish i imi, qe i lejoi vetes gjuhen e horrrit trilloi dhe shpifi pafytyresisht per gjoja vile timen ne Lalz.