Berisha reagon pas deklaratës së deputetit gjerman: Pse Rama bllokoi hapjen e negociatave

Ish-kryeministri Sali Berisha përmes një statusi në faqen e tij të ‘Facebook’-ut ka reaguar pas deklaratës së deputetit gjerman Kristian Gunther Krichbaum për faktin se është ende herët për hapjen e negociatave të Shqipërisë me BE.







Ish-lideri i demokratëve tregoi mes të tjerash edhe 'arsyet' se pse Edi Rama bllokoi hapjen e negociatave. Po ashtu Berisha thekoi se çdo ditë dëgjohen lajme se hapja e negociatave nuk do të ndodhë në qershor. Po ashtu ai renditi disa nga arsyet.

REAGIMI I BERISHËS

Ja pse Rama bllokoi hapjen e negociatave!

Te dashur miq, çdo dite nga Europa vijnë lajme qe tregojnë se hapja e negociatave nuk do behet ne qershor por, njëlloj si ne vitin 2016, kushte te tjera do te vendosen për t’u plotësuar për hapjen e tyre!

Ky vendim tejet i rende per mbare shqiptaret i nje numri ne rritje te vendeve anëtare te Bashkimit Europian ka ne baze:

1- Lidhjen kembe e koke te Edi dhe Olsi Rames me krimin dhe drogen!

2- Shnderrimin e Shqiperise ne qender rajonale operacionale te krimit te organizuar dhe eksportues kryesor te krimi dhe droges ne rajon dhe Europe

3- Kanabizimi i Shqiperise dhe shnderrimi i saj ne Kolumbi te Europes

4- Zevendesimin nga Rama te shtetit ligjor me narkoshtetin.

5- Mbrojtjen nga Rama per shkak te dosjeve te tij te narkoministrave te brendshem Tahiri e Xhafa.

6- Hedhja ne ere e reformes se drejtesise dhe shnderrimi i saj ne dege te ekzekutivit.

7- Shqiperia vendi i pare ne Europe e madje here here dhe ne bote per azilkerkuesit ne vendet e BE.

Ketu me poshte keni deklaraten e fundit te kryetarit te komisionit te Bundestagut per çeshtjet Europiane, Gynter Krishbaum te botuar ne gazeten me te madhe gjermane “Welt”. sb