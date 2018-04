Berisha: Rama me gjuhë rrugaçi, çfarë fshihet pas fushatës të sulmeve të ulëta të llum-kazanit

Ish-Kryeministri Sali Berisha, përmes një komenti të gjatë në rrjetet sociale është ndalur në sulmet e Kryeministrit Edi Rama jo vetëm ndaj opozitës, por edhe deputetëve të huaj, menjëherë pasi Komisioni Europian rekomandoi hapjen e negociatave.

Berisha shkruan se Rama gjuhën e rrugaçit e përdori për faktin se përfaqësuesja e lartë e BE-së, Federica Mogherini, në fjalën e saj nuk përmendi fjalën qeveri dhe nuk e paraqiti rekomandimin si frut apo meritë të qeverisë.







Komenti i ish-Kryeministrit Berisha në Facebook:

“Çfare fshihet prapa fushates se fundit te sulmeve te ulta te llum-kazanit!

Te dashur miq, qe diten e dorezimit te raportit pozitiv te Komisionit Europian ne Tirane nga Perfaqesuesja e Larte e Bashkimit Europian per Politiken e Jashtne, zonja Mogherini, madje bash ne prani te saj, me nje fytyre anksioze te vrerosur si Edvin Kristaq Rama, llum-kazani ne krye te qeverise shpertheu me nje gjuhe rrugaçi jo vetem kunder opozites, e cila ka lobuar fort per rekomandimin pozitiv, por edhe ndaj deputeteve te huaj qe kishte takuar opozita ne Berlin.

Ndokush mendoi se ky shperthim, kjo vrerosje dhe gjuha e rrugaçit qe perdori ne konferencen e perbashket per shtyp lidhej me faktin se Perfaqesuesja e Larte e BE per Politiken e Jashtme dhe te Sigurise, zonja Mogherini absolutisht ne asnje rast te vetem ne fjalen e saj nuk permendi fjalen qeveri dhe nuk paraqiti rekomandimin si frut apo merite te qeverise por ne menyre te perseritur u shpreh se kjo ishe frut i nje pune mbi dhjetevjecare te shqiptareve.

Te tjere qe vune re çakerdisjen dhe dihatjen e Rames ne ate konference shtypi, e lidhen me faktin se raporti i KE i ketij viti, pavaresisht nga rekomandimi pozitiv eshte qartesisht me kritik se sa ai i vitit 2016, ne te cilin nga Komisioni Europian duket u injorua totalisht fakti i mbjelljes se dhjetera milione bime kanabis ne te kater anet e vendit dhe rreziku i dhunimit te zgjedhjeve, u rekomandua hapja e negociatave, rekomandim qe mbeti ne klase per shkak se, ne vleresimin e vendeve anetare, ai raport nuk bindi vendet anetare sepse nuk shprehte realitetin shqiptar pasi Shqiperia nuk plotesonte kushtet, ndaj dhe negociatat nuk u hapen.

Keto sigurisht qe e merziten jo pak Ramen por shkaku i vertet i xhindosjes dhe shperthimit te llum-kazanit, qe nga dita e dorezimit te raportit ne konferencen e shtypit te perbashket me zonjen Mogherini dhe ne vazhdim, qendron:

se pari ne faktin se Komisioni vertet rekomandoi hapjen e negociatave, por ashtu siç e tha publikisht, dhe me te drejte mendoj une, ne sallen e Parlamentit Europian presidenti i Komisionit Europian, Juncker, ai rekomandim behej paresisht per arsye gjeo-strategjike dhe paqe, me konkretisht sipas tij per te parandaluar nje konflikt si ai i viteve 90 ne rajon dhe,

se dyti, Edvinit dhe Ditziut te tij u eshte thene troç dhe ne menyre te perseritur se deri tani jane jo dy vende, pra Franca dhe Gjermania, siç i tha ne konference shtypi gazetarja e Financial Times ne Strasburg zonjes Mogherini, por kater vende te Bashkimit Europian kunder ose hezituese per hapjen e negociatave me Shqiperine.

Keto vende jane kunder jo se nuk i duan shqiptaret apo Shqiperine por ato nuk mund te pajtohen me narkoqeverine e Edvin Kristaq Rames sepse ajo ka instaluar:

– Narkoshtetin, ne te cilin kryeministri, vellai Olsi, ministrat jane baronet kryesor te droges dhe ka

– shnderruar Shqiperine ne Kolumbine e Europes

– ne vendin e tregtise se madhe te kanabisit, kokaines, heroines dhe

– ne vendin, qe sipas DASH eshte qender operacionale rajonale e krimit te organizuar

Keto vende hezitojne apo jane qartas kunder hapjes se negociatave sepse per ato Shqiperia eshte

– vendi i eksodit masiv, qytetaret e te cilit renditen te paret ne Europe per kerkesat per azil politik dhe here here ne Gjermani dhe France zene vendin e pare ne bote per keto kerkesa

– eshte vendi i blerjes masive te votes

– vendi ku reforma ne drejtesi eshte hedhur ne ere dhe ku kryeprokurori eshte zgjedhur, siç shkruan ne raportin e saj Freedom House, ne kundershtim me frymen e Kushtetutes, fale kesaj dhe terrorit me kontrollin qeveritar te vettingut

– eshte vendi ku kreu i ekzekutivit eshte njekohesisht kryegjykatesi dhe kryeprokurori i vendit dhe perdor drejtesine si shpate te partise per te bere gjahun e shtrigave ndaj opozites dhe kundershtareve politike dhe ka shnderruar Shqiperine ne

– vendin e te rrembyerve dhe te burgosurve politike

– vendin ku lidhjet me trafikante, vrases dhe bandite jane kriter per t’u bere minister, mbiminister, gjykates, prokuror, zyrtar i larte i te gjitha niveleve

– ne vendin ne te cilin ne 4 vitet e fundit, sipas Kontrollit te Larte te Shtetit jane vjedhur ne tendera dhe konçesione 3.2 miliarde euro. Me nje fjale Shqiperia nuk ploteson ne realitet asnje standart dhe, krahasuar me dy vjet me pare ka bere nje hap perpara dhe dy hapa mbrapa, vertet eshte mbjelle me pak kanabis ne parcela por tregtia e droges kete vit eshte katerfishuar krahasuar me nje vit me pare etj.

Te gjitha keto u jane thene ne sy ne rruge diplomatike madje disa syresh edhe publikisht llum-kazanit dhe Ditziut te tij. Pikerisht per te mbuluar llumin ku Edvini ka zhytur Shqiperine, i bindur se rekomandimi i vitit 2018 mund te kete te njejtin fat me ate te vitit 2016, llum-kazani shpertheu vet dhe me te gjithe puthadoret, horrat dhe prostitutat e tij politike ndaj deputeteve dhe personaliteteve te ketyre vendeve, njelloj si dikur babai i tij shpirteror Enver Hoxha ndaj agjenteve imperialist, duke deshmuar keshtu fytyren e tij te vertet prej nje halabaku politik dhe demtuar rende interesat e Shqiperise. sb”