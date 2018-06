Berisha: Rama do sjellë 600 mijë refugjatë, siç premtoi për armët kimike

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar sot për lajmin e ngritjes së kampit për rehabilitimin e ish-terroristëve të ISIS në vendin tonë, duke akuzuar pasaardhësin Rama se e ka bërë këtë premtim njësoj siç premtoi për shkatërrimin e armëve kimike siriane.

Çfare shkruan Berisha







Premtimi i Rames per kampet e rehabilitimit te ish terroristeve te ISIS, njelloj si ai per shkaterrimin e armeve kimike siriane!

Te dashur miq, lajmin per pranimin nga Rama te krijimit te kampeve te rehabilitimit te terroristeve te ISIS me origjine nga vende te ndryshme ne Shqiperi, per here te pare qytetaret tane e moren vesh jo nga kryeministri i vendit por nga kryeministri i Bullgarise Borisov ne konferencen e perbashket te shtypit me Edvinin ne Tirane.

Ne fjalen e tij ne kete konference Kryeministri Borisov tha se ai vlereson pranimin nga qeveria shqiptare te nismes per ngritjen ne Shqiperi te kampeve per riedukimin, rehabilitimin e ish terroristeve te ISIS nga vende te ndryshme qe kane luftuar ne Siri. Ai nuk beri fjale fare per kampe refugjatesh por vetem per ish terroriste te ISIS.

Ky lajm me te drejte alarmoi mediat dhe forcat politike dhe revoltoi mbare shqiptaret. Kete lajm Edi Rama e pergenjeshtroi pafytyresisht dje nepermjet zedhenesit te tij, njelloj siç beri me lajmin e pranimit te arsenalit te armeve kimike te Sirise, te cilin e mohoi dhjetra here deri sa OKB njoftoi zyrtarisht zotimin e tij.

Nderkohe, po dje, pa ju thare boja mohimit te tij, gazeta me e madhe e Frances “Le Monde” shkruan se kjo inisiative eshte e vertete dhe se eshte diskutuar ne Sofje dhe sipas saj shume burime kane konfirmuar se behet fjale per ngritjen e ketyre kampeve ne dy vende jashte BE: Shqiperi dhe Kosove!

Me kete akt Edi Rama ka dy synime:

1- te mbuloje narkoshtetin, lidhjet e tij me krimin, drogen, kapjen e drejtesise, dergimin e mbi 300 mije refugjateve dhe azilkerkuesve nga Shqiperia ne vendet e BE dhe te mund te marre hapjen pa kushte te negociatave me BE. Por ky eshte nje pretendim absurd pasi vet kryeministri Borisov, qe informoi shqiptaret per kampet e ISIS ne Shqiperi, deklaroi po ne ate konference shtypi se nuk ka hapje te negociatave pa kushte me Shqiperine pasi shumica e vendeve te BE jane te percaktuara per vendosjen e kushteve per hapjen e tyre!

2- synimi tjeter madhor i vendosjes se mijra e mijra ish terroristeve te ISIS, dhe sipas “Le Monde” edhe te rreth 600 mije refugjateve ne Shqiperi, eshte trafikimi i tyre masiv drejt Italise nga mafia shqiptare e lidhur direkt me Ramen, e cila, sipas burimeve serioze inteligjente, tre vjet me pare ka porositur per kete qellim ne vendin fqinj mbi 300 skafe te fuqishme per te trafikuar per qellime fitimi refugjatet drejt brigjeve te Italise, duke shnderruar keshtu Otranton ne varrin gjigand te Europes!

Ju bej thirrje vendeve te BE te hedhin poshte oferten hipokrite te Edi Rames, e cila krijon probleme shume here me te medha se sa zgjidh, oferte me te cilen ai kerkon t’u hedhe hi syve per mos zbatimin e kushteve per hapjen e negociatave pa kushte dhe te siguroje nje burim te ri te madh te pasurimit te mafies shqiptare, te cilen ai vete e udheheq!