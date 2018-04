Berisha paralajmëron Ramën: Të pret fati i etërve mizorë

Ish-kryeministri Sali Berisha përmes një mesazhi në faqen e tij të ‘Facebook’-ut ka reaguar për protestën e banorëve të Kukësit dyke thënë se Rama mban të burgosur 11 qytetarë të guximshëm.

“Te rinjtë e Kukësit në proteste kunder Edi Rames per lirimin e te burgosurve politik!

30 vjet me pare, xhelati Kristaq Rama do firmoste varjen ne sheshin e qytetit per motive politike te poetit te shquar Havzi Nela. Sot i biri Edvini, ne nje akt urrejtje dhe hakmarrje aterore mban te burgosur politik 11 qytetare guximtare te Kukesit!

Fati i eterve mizore e pret! Sb”, shkruan Berisha në Facebook.