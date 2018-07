Berisha nxjerr videon: Rama mashtron, impiantin e inagurova une…

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar sot lidhur me inaugurimin e impiantit te perpunimit te ujerave te zeza ne Vlore nga kryeministri Edi Rama.

“Kur fyen edhe me teveqelet!







Miq, Edvin Kristaq Genjeshtra ka inauguruar dje impiantin e perpunimit te ujerave te zeza ne Vlore duke e shitur si veper te qeverise se tij.

Ketu me poshte keni inagurimin e ketij impianti me nga une me 21 qershor 2013 si nje investim prej 17 milione euro i qeverise se PD!”, shkruan Berisha ne Facebook, duke publikuar edhe videon kur e kishte inauguruar ne kohen e qeverisjes se tij