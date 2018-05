Berisha nxjerr dëshminë nga takimi Rama-Tahiri në spital: Gjer në varr mbrapa do të më kesh

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar për herë të dytë në lidhje me dhënien e masës së sigurisë për Saimir Tahirin.

Këtë herë Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se Tahiri i ka bërë një betim Ramës që gjer në varrë do ta ketë nga mbrapa.







Postimi i plotë

“Gjer ne varr mbrapa do te me kesh”!

Betim/kercenimi i Tahirit para ndarjes me Ramen ne spitalin privat! sb

“Mirmbrama doktor, ne takimin qe Rama beri me Tahirin ne spitalin amerikan ku Rama tha se kishte shkuar se i dhimbte kerbishti nga nje miku im punonjes sherbimi eshte regjistruar betimi kercenues i Tahirit para largimit ku i thote Rames po me leshove gjer ne varr mbrapa do te me kesh. Mu kujtuan sot keto fjale kur mora vesh ndeshkimin me pupla te Tahirit nga drejtesia me qendrim ne shtepi.Kjo tregon se Rama eshte skllav i Tahirit!”

