Berisha: Kryetari i PS në Lis gjendet i vdekur nudo në hotel

Vdes në hotel kryetari i Partisë Socialiste për njësinë Lis në Mat, Abdulla Cuka. Lajmi për vdekjen e tij u publikua paraprakisht nga ish-kryeministri Sali Berisha. Berisha publikoi mesazhin e një qytetari dixhital i cili shkruante se Cuka është gjetur i vdekur lakuriq në hotel.





Shqiptarja.com verifikoi këtë informacion dhe konfirmoi vdekjen e Cukos në hotel. Policia e Shtetit nuk ka dhënë ende detaje zyrtare për vdekjen e socialistit, ndërkohë mesazhdërguesi tek Berisha hedh akuza në drejtim Cukos, që sipas tij ishte me një partnere dhe kishte prenotuar dhomën për 2 orë.

Mesazhi i dërguar tek Berisha:

I nderuar Dr. Berisha! Para pak ditesh rreth mesdites u gjet i vdekur nudo ne ish-hotel turizem “Mati” kreu i P.S njesia administrative Lis dhe njeherazi pagator i pensioneve ne kete njesi prane postes Mat. Thuhet pe po hetohet nga prokuroria, por asgje nuk eshte bere publike se ç’ka ndodhur. Gjithashtu thuhet se Abdulla Cuka personi ne fjale ka prenotuar 2 ore dhomen ne kete hotel me nje partnere qe mbetet anonim. Edhe para 3-4 muajsh kreu i P.S. Shlli njesia administrative Macukull goditi me arme zjarri punonjesit e sherbimeve Bashkia Mat kur po pushonin duke ngrene dreke dhe mbeten te vdekur 3 prej tyre ku katastrofa do te ishte akoma me e madhe po te mos kishte nderhyre kryeplaku i fshatit. Doktor, ja pra kush janë kreret socialistë ne Mat, pasi dhe vete kreu dhe kordinatori i tyre A. Malaj nuk eshte as me pak dhe as me shume i tille. Faleminderit per mirekuptimin, mund te investigoni por per arsye te # mund te ruani aninomatin e identit tim, jo per frike, por ashtu eshte konteksti. Te fala e te mira.