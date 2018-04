Berisha ironizon bisedën e Ramës me kuksianët/ “Ju siguroj se qejfi ma ka të jem mes jush, por ajo nuk ma mban…”

Duke komentuar interpelancën e kryeministrit Edi Rama me kuksianët sot, ish kryeministri Sali Berisha në një status ironizues, tregon se çfarë ka dashur në të vërtetë sipas tij të thotë Rama.

Postimi i Berishës:





Interpelanca ne internet e Rames me lumjanet!

Fjala:

– Me falni o lumjane qe po flas me ju online dhe pa u takuar si burri burrit!

– Ju siguroj o burrat e Lumes se qefi me ka shume te jem midis jush. Por une nuk mundem jo se nuk dua por se ajo nuk ma mban!

-Besomeni mua o kuksiane neqoftese nuk vij dot t’ju takoj direkt, faji nuk eshte i imi! Madje as i atij qe e ka gjithmone fajin!Jo, jo!

– Fajin e keni ju!

Me thyet hunden pa hyre ne loje, ju qofshi!

– Ju qofshi se une zemren nuk e kam ne zorren e holle por ne zorren e trashe!Prandaj po flas me kompjuter me ju. Harrojeni taksen, nuk kam patur kurre ndermend ta ve per ju, jo jo…

Interpelenca u mbyll me sukses! sb