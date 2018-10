Pas fotos së publikuar nga ish-kryeministri Sali Berisha, i cili shkroi se Taulant Balla ishte shfaqur me “bosin e kokainës”, ka reaguar kreu i Grupit të Socialistëve.

Më tej Balla ka vazhduar ironinë duke thënë: “Po me mire te kishit vene Lulin bashkë me Babalen, sesa kete tipin”

Kinostudio e SHQUP-it dhe Saliu deshtuan perseri sot turpshem me nje fotomontazh, i cili ishte realizuar keq. Moren nje person qe nuk i di as emrin, prene nje fotografi timen dhe prodhuan foto te montuar, te cilin portalet e Zenit te Saliut dhe te kunatit te Lulit e bene lajm. Po me mire te kishit vene Lulin bashkë me Babalen, sesa kete tipin

#vajmedetopozita