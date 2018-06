Berisha e ka me të rinjtë: Kush vjen duhet ta ndjejë Kombëtaren si të shenjtë

Përgjegjësia e një kapiteni







“Normalisht që është përgjegjësi, si për mua ndoshta më shumë, por edhe për të gjithë të tjerët që vijnë në Kombëtare. Pasi Kombëtarja është diçka e shenjtë, mundohemi të punojmë dhe të bëjmë detyrën sa më mirë të jetë e mundshme. Dhe ata që vijnë, lojtarët e rinj, duhet ta ndjejnë të njëjtën gjë. Pastaj mendoj që gjërat do të shkojnë edhe më mirë”.

Për paraqitjen dhe zhgënjimin ndaj Kosovës

“Ne duhet të fokusohemi më shumë te ndeshjet e ardhshme. Me Kosovën është bërë ajo që është bërë, me siguri nesër do të jetë një test i rëndësishëm për ne, të tregojmë që kemi kualitet. Në dy ndeshjet e fundit kemi pasur probleme si me lojë, edhe me rezultate. Por mendoj se kemi bërë edhe shumë ndeshje të mira. Ndeshja me Kosovën ka pasur edhe shumë lojtarë të rinj, ndoshta edhe skema e re, të gjitha kanë bërë që nuk iu kundërvumë një ekipi si Kosova që ishte me shumë dëshirë për të fituar lojën dhe ne e bëmë atë që bëmë. Duhet të mendojmë ndeshjen e ardhshme. Mendoj që kemi ekip shumë të mirë që mund të jetë ai që na dërgon në Europian”.

Për gjendjen e ekipit pas humbjes

“Ishte e rëndësishme edhe pas ndeshjes që gjithë lojtarët ishin të zhgënjyer me atë paraqitje. Pasi e pamë lojën në sekuencat që duhej të bënim më shumë. Të gjithë ishin dakord që nuk kishim bërë një paraqitje të mirë dhe me siguri në ndeshjet e ardhshme do të paraqitemi shumë më mirë dhe e dimë se si jemi paraqitur më herët. Për këtë jam i bindur se do të bëjmë një lojë të mirë”.

Nëse rrezikohet grumbullimi nëse nuk jepet maksimumi

“Ne jemi lojtarë profesionistë dhe nëse nuk luan mirë, normalisht nuk grumbullohesh. Ne kemi shumë lojtarë të rinj apo edhe ata që nuk janë këtu, por që janë pjesë e kombëtares. Aa që gjenden tani duhet të mendojnë të japin maksimumin dhe pastaj nëse bëjnë paraqitje të mira, me siguri do të shërbejnë shumë”.