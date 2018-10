Korrupsioni dhe krimi në vend janë fenomeni që kjo qeveri ka kultivuar dhe po rrit nga dita në ditë. Një tjetër denoncim është bërë sot nga qytetarët sa i përket korrupsionit në dogana.

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar në rrjetin social Facebook, denoncimin e një qytetari i vili tregon se si doganieri i ka kërkuar para në doganën e Durrësit, duke e kërcënuar se nëse nuk do e bënte do e kthente mbrapsht.







Ja denoncimi i ish-kryeministrit:

Ryshfete dhe korrupsion në doganën e narkoshtetit!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Pershendetje Z. Berisha sot ne portin e Durresit doganieria me numer 06301 pa ditur ligjin e vendosur nga qeveria vet e krimit me date 1 Gushte 2017 ,me deperton duke nxjerur preteks Invition te cilen e kisha edhe i permenda qe kam dhe dy mije euro dhe bilete vajtje ardhje qe ne piken 4 te ligjit te ri lejon daljen time ,ne ate moment me tha qe ti mund kalosh permes rryshfetit nderkoh qe do merrja SHKB Zonja NarkoKorrupsioni 06301 me ploteson me shpejtesi fleten e deportit me arsye se nuk kam garanci te cilen nuk e citon asnje nga kriteret e vena nga Haki Çako dhe duke me shoqeruar ne komisariat per tme qetesuar dhe mos te beja denoncimin!”