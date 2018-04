Berat Buzhala: Harta e Lindjes së Mesme duhet të ndryshojë

Berat Buzhala është i bindur se kufijtë në Lindjen e Mesme duhen ndryshuar.

“Zgjidhja, nëse do të ketë zgjidhje do të jetë një Irak i ri, pra do të ndahet Iraku, do të kemi një Siri të re dhe të kemi një shtet kurd”, tha Buzhala.





Për gjendjen aktuale në Siri, Buzhala fajëson Rusinë dhe aleatët e saj. Në këtë grup, së fundi ai thotë se është përfshirë edhe Turqia e Recep Tayyip Erdogan i cili po bashkëpunim me Rusinë dhe Iranin.