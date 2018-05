Beqari më seksi i Tiranës i blen dhuratën me çmim marramendës të ëmës

Fatmir Hysenbelliu është shndërruar në një prej meshkujve beqarë më të lakmuar të Tiranës dhe jo vetëm.

Herë pas here nuk nguron të ndajë me miqtë dhe ndjekësit jetën luksoze që bën nëpër botë, por as gëzimet e veçanta.







I riu ditën e sotme ka gëzuar pafund të ëmën, e cila kishte ditëlindjen. Ai i ka bërë një dhuratë marramendëse.

Bëhet fjalë për një automjet të shtrenjtë të llojit Maserati. Përbri fotove e videove të publikuar, ai shkruan:

Gëzuar ditëlindjen mami, kjo dhuratë është nga djali jot. Kjo është një dhuratë e vogël krahasuar me atë që ti më kë falur në gjithë këto vite”.