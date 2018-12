Bëni këtë test: Gjëja e parë që shihni, zbulon atë që fshihni…

Ka shumë dëshmi që mund të na ndihmojnë të zbulojmë diçka për të cilën ne nuk ishim në dijeni dhe që nuk mund ta kishim imagjinuar kurrë. E gjitha çfarë duhet të bëni është të shikoni me kujdes imazhin dhe të vendosni se cila ishte gjëja e parë që dalluat, më vonë ne do t’ju japim përshkrimin përkatës dhe ju do të kuptoni se çfarë fshihni.

Nëse keni parë:







Fshat me shtëpi, pemë dhe zogj

Nëse kjo ishte gjëja e parë që patë do të thotë se ju jeni një person i përqendruar tek liria, preferoni të mos vareni nga askush tjetër. Ju e konsideroni veten një person të lumtur me veten dhe nuk keni nevojë që dikë tjetër për të qenë të lumtur.

Ju jeni personi që kur doni të bëni diçka, preferoni ta bëni vetë. Jeni një person argëtues, i talentuar dhe interesant, prandaj merrni vëmendje kudo që shkoni. Jeni pothuajse gjithmonë të sigurt dhe pozitiv.

Elefant

Nëse gjëja e parë që patë ishte një elefant, ka të ngjarë që të ndiheni të pambrojtur, kështu që do të keni pak kujdes dhe mbrojtje. Ndoshta, e gjeni veten në një fazë të jetës që nuk është shumë pozitive për besimin tuaj.

Por ju nuk duhet të keni frikë, pasi jeni një person shumë i mirë dhe i ndershëm me marrëdhënie përgjithësisht të mira. Edhe nëse shpesh ndiheni të mbërthyer, duhet të shkoni përpara dhe ta bëni atë në mënyrë të sigurt dhe pa negativitet./Revista Psikologjia/