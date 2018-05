Shumë shpejt do të paguajmë për Facebook-un! Kshu ka lënë të kuptohet Zuckerberg se një ditë do të ofrojë një version të Facebook të paguar.

Me komentin e tij, ai la të hapura mundësitë se një ditë do të dali në treg një version i paguar i facebook, ndoshta me më pak reklama bezdisëse dhe më efiçent e të sigurt.







Kjo do të lehtësonte dhe shqetësimin e tyre aktual për sigurinë e të dhënave personale.