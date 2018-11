Pas më shumë se dy javësh këngëtari Arkimed Lushaj i njohur si Stresi ndodhet në burg, pasi u arrestua me akuzën e pjesëmarrjes në bandë kriminale si dhe për armëmbajtje pa leje.

Në video shfaqet një person duke udhëtuar me makinë, por nuk dihet me saktësi nëse është reperi që ka realizuar videon apo menaxherët e tij që merren me administrimin e faqes në Instagram.

Kujtojmë se kjo nuk është hera e parë që Stresi shfaqet në rrjetet sociale që prej arrestimit të tij para dy javësh në një lokal në Linzë të Tiranës.