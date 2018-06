Befason ministri grek i Mbrojtjes: Do zgjerojmë ujërat tona territoriale

Ministri grek i Mbrojtjes, Panos Kammenos ka bere një deklaratë të fortë qe ka ngjallur shume reagime.

Ai ka deklaruar se Greqia së shpejti do të zgjerojë hapesiren e ujerave te veta territoriale, në kuadër të njohjes se zonave ekskluzive ekonomike (ZEE), raporton Panorama.







Sipas mediave greke, Kammenos ka thënë se Greqia me njohjen se shpejti te zonave ekonomike ekskluzive (EEZ) do të fillojë të punojë për shfrytezimin e pasurisë nën det, per prodhimin e gazit natyror dhe ndoshta naftës më vonë.

“Ne jemi në një moment te rendesishem në historinë e kombit, shumë shpejt do të “zgjerojmë” ujërat tona territoriale, njohjen e ZEE, shfrytëzimin e pasurisë nënujore dhe vendi ynë do të hyjë në një epokë të re”.

Me tej, duke dashur te shmange keqkuptimet theksoi se nuk behet fjale per nje zgjerim në kuptimin fillestar të fjalës.