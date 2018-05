Bebe Rexha ngacmohet seksualisht nga….

Këngëtarja shumë e njohur dhe e talentuar e hiteve “I got you”, “Me, myself and I”, “Meant to be” etj, ka shokuar sot ndjekësit e saj me një deklaratë në Twitter.

Bebe Rexha ka rrëfyer për fansat se i njëjti producent që kishte ngacmuar seksualisht Kristina Buch dhe Peyton Ackley, e kishte provuar dhe me të.







“E lumtur që këto femra folën. Është e frikshme që të flasin për këto punë. Janë të forta. Ai e provoi me mua kur isha në fillimet e mia, por unë dola nga studio. Karma është një bushtër.”- ka shkruar Bebe për producentin Detail.