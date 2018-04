BBC: Qyteti i mistershëm me 225 emra

Sheshi historik Oldehoofsterkerkhof në Leeuwarden, kryeqyteti i krahinës së Friesland në Holandë, është një qytet i mrekullueshëm i çuditshëm dhe i pazakontë.

Nuk është De Oldehove, kulla e papërfunduar nga shekulli i 16-të, që është kaq e shtrembër. Ekziston edhe Muzeu Kombëtar i Qeramikës “Princessehof”, një shtëpi e rinovuar madhështore e mbushur me sende të rralla të Ming dhe copëza nga Picasso.







Nuk është Gemeentehuis, ose City Hall, ku holandezët dëgjuan për herë të parë legjendën e Grutte Pier, një pirat gjigant me forcë mbinjerëzore që nisi të vriste cilindo që nuk ishte “frisian”.

Por, më e çuditshme se e gjithë kjo është fanatarja e Lân fanit (“vendi i gjuhës” në frisian), një shtëpi e dedikuar për mijëra gjuhë. Një shtesë e përhershme në shesh që nga janari, ndërtesa është ngritur si pjesë e programit të këtij viti Leeuwarden-Friesland, kryeqyteti Evropian i Kulturës 2018, duke paraqitur 6,720 gjuhë, një katalog të plotë të gjuhëve të botës, duke përfshirë gjuhën frizian, gjuha kryesore e krahinës.

Është e përshtatshme, gjithashtu; sidomos për shkak se Leeuwarden – ose Ljouwert, Liwwadden, Leewadden, Luwt, Leaward ose Leoardia, siç është quajtur ndryshe midis shekujve 11 dhe 19 – njihet si Qyteti i 100 Emrave.

“Ne jemi duke u përpjekur t’i japim jetë gjuhëve, dhe nuk ka gjë më të mirë se sa në një vend me historinë e vet unike gjuhësore”, tha Siart Smit, drejtor i programit “Lân”.

“Kjo është një provincë dygjuhësore, duke folur frisian dhe holandishten, dhe ka 128 nacionalitete që jetojnë në Leeuwarden. Pra, kjo histori feston shumëllojshmërinë tonë, por gjithashtu promovon shumëgjuhësinë “.

Teksa pothuajse gjysma e gjuhëve të botës kërcënohen me zhdukje, kjo është një arsye për këtë ekspozitë të mrekullueshme, ku korniza druri të gdhendura me gjuhë varen nga tavani sipas rendit alfabetik – një fotografi e shkurtër tregon suedisht, suabisht, Suwawa, Suruí do Pará – shumica e të cilave janë të panjohura për vizitorin mesatar.

Por, ndërkohë që ekspozita e Lân është për të nxitur mirëkuptimin dialektik, Leeuwarden ka një është i çuditshëm për thellësinë gjyqësore të krijimit.

Emri i tij ka ndryshuar në vijimësi që nga shekulli i 10-të. Për më tepër, konsultohuni me Guinness World Records dhe do të gjeni Leeuwarden ka 225 ndryshime të ndryshme të emrit, jo vetëm 100 të aluduara në pseudonimin e vet, shkruan BBC.