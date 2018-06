Bashkëshorti i Mimoza Hafizit padit në gjykatë ‘Librën’ dhe i kërkon miliona lek. Reagon partia: Po na zhvasin!

Biznesmeni Hasan Hafizi ka paditur partinë ‘Libra’ në gjykatë dhe i kërkon 25 milione lek të vjetra si dhe bllokimin e financave të saj. Hafizi kërkon nga partia që ti paguaje qeranë e ambientit të përdorur nga 1 nëntori I 2016 deri në 31-dhjetor i 2017 si dhe interesin bankar nga moment i kryerjes së pagesës deri në momentin e ekzekutimit të venddimit të formës së prerë.

Por pas kësaj padie ka reaguar dhe partia ‘Libra’. Në deklaratën e saj kjo parti thotë se çifti ‘Hafizi’ kërkojnë të zhvasin partinë të cilën e kanë parë si ndërmarrje dhe jo si parti të anëtarëve.







‘Libra’ thekson se ka kërkuar ndihmë nga gjithë anëtarët e saj, por “Hasan Hafizi edhe nëse ka dhënë nuk ka dhënë ndihmë, por paska dhënë borxh me afat deri ditën që do të largohej”.

Deklarata e plotë e partisë Libra

Në dt 14.06.2018 biznesmeni Hasan Hafizi pronar i kompanise së ndërtimit të rrugëve “Albavia”, ka nisur një proces gjyqësor kundër partisë Libra dhe kërkon ta zhvasë atë financiarisht në të njëjtën kohë që gruaja e tij kërkon ta uzurpojë politikisht.

Hasan Hafizi bashkëshorti i Mimoza Hafizit, i është drejtuar me një kërkesë padi gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, ku i kërkon partisë Libra 25 milionë lekë të vjetra, si dhe bllokimin e financave të saj. Pa pasur asnjë kontratë, asnjë marrëveshje me Librën, zotëria merr guximin të na hedh në gjyq duke u bërë qesharak dhe zyrtariasht uzurpator i Librës.

Shuma që kërkon Hasan Hafizi prej 25 milion lekësh të vjetra është dhurata që na dha pa ju kerkuar, dhuratë e bërë nëpërmjet klientit të biznesit të tij. Ky njeri e konsideroi që ditën e parë Librën si një pronë duke sjellë në selinë Libra punonjesit e ndërmarrjes së rrugëve “Albavia “ në të cilën është pronar.

Hasan Hafizi ky biznesmen, pronar i mbi 25 apartamenteve, miliona eurove dhe përfitues i dhjetra tenderave publik, në dy kërkesat e tij gjyqësore për bllokim financash dhe zhvatje parash vërtetoi se: Librën që ditën e parë e ka konsideruar si ndërmarrje dhe sot kërkon nga fondi që ajo ka marrë nga shteti 25 milione lekë të vjetra. I themi dhe një herë Hasan Hafizit se Libra nuk është ndërmarrja e tij dhe gruas së tij, që ta përkthejë në aksione parash, ashtu sic është mësuar në biznesin e tij miliona dollarësh. Ne nuk dimë që zoti Hafizi të ketë dhënë para me kusht.

Libra ka kërkuar ndihmë nga gjithë anëtarët e saj, por Hasan Hafizi edhe nëse ka dhënë nuk ka dhënë ndihmë, por paska dhënë borxh me afat deri ditën që do të largohej. E ndërsa Hasan Hafizi kërkon të vjedh Librën financiarisht, gruaja e tij Mimoza Hafizi kërkon ta zaptojë politikisht së bashku me mercenarët e saj në parti, të lidhur ngushtë me ndërtues mashtrues. I themi Hasan Hafizit dhe Mimoza Hafizit larg duart nga Libra, sepse ajo është e anëtarëve, dhe jo e oligarkut Hasan.

