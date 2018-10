Kryetari i PD Lulzim Basha në një postim në Facebook, ka bërë publike një video, përmes së cilës sjell në vëmendje pikat kryesore të platformës së opozitës për të luftuar korrupsionin dhe për t’i kthyer qytetarëve çdo pasuri që i është marrë nëpërmjet korrupsionit.

Lideri i opozitës theksoi mesazhin kryesor të paketës kundër korrupsionit dhe oligarkisë se ligji i ri antimafia do të bëjë të mundur që askush nuk do ta gëzojë pasurinë e vënë me korrupsion.









Në videon e shpërndarë nga kreu i opozitës renditen të parat masat “antimafia”, nëpërmjet të cilave vetifikohet, sekuestrohet, konfiskohet:

Pasuria e kompanive private dhe pronatëve të tyre

Pashria e zyrtarëve publikë që verifikihet se kanë abuzuar me detyrën.

Pasuria e personave të afërt me pronarin e kompanisë apo zyrtarin.

Qëllimi i paketës antimafia është:

Goditja e Korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin

Mbrojtja e pasurise publike

Garantimi i konkurencës së lirë

Në videomesazhin e kreut të opozitës sqarohet edhe një pikë tjetër e rëndësishme e paketës: cfarë verifikon antimafia .

Kontratat PPP

Kontratat e koncesionit

Kontratat e Prokurimit Publik

Kontratat e tjetërsimit të pasurive publike

Aktet për lejet, licensat, autorizimet për shfrytëzimin e pasurive publike.

Efektet e ligjit antimafia kanë efekte të menjëhershme dhe konkrete:

Ligji vepron para dhe pas hyrjes së tij në fuqi

Kontratat abuzive dhe korruptive anullohen.

Pasuria e përfituar në kundërshtim me ligjin u kthehet qytetarëve

Klima e biznesit përmirësohet

Pasuria e konfiskuar përdoret për shërbime dhe investime publike.