Basha: Të vijojmë kryengritjen qytetare…

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një deklaratë për mediat pas takimin me disa banorë të Kukësit, ka bërë dhe njëherë lajmërime për zgjatje të protestave. Ai tha se nuk do të ndalet derisa të lirohen dhe 11 të burgosurit e tjerë.

Po ashtu Basha, akuzoi Ramën dhe kryeprokuroren Marku, për të hetuesi politike kundër kuksianëve.





“Kam, pritur burrat nga Kukësit, të cilët pasi u dhunuan në mënyrë shtazarake u liruan më kusht. Shikoni këta burra, shikoni fytyrat e tyre. Këta janë njerëzit në shtëpitë e të cilëve ka mjerim. Këta janë njerëzit që Edi Rama I do në burg. Dhe ka nisur një hetuesi Rama-Marku për ti future këta në burg.

Jam kerënar që jam sot përkrah tyre dhe jam krenar që së bashku me deputetë të tjerë jemi dhe në hetuesi politikë”, tha Basha.

Kreu i opozitës, i bëri thirrje qytetarëve që të vazhdojnë me revoltën deri në fitore. “Rama është një frikacak dhe është futur në bunker, por kjo është fundit për të. Prandaj I bëj thirrje qytetarëve që të vazhdojmë me revolt deri në fitore, për ti dhënë fund shtetit grabitqar, të privatizuat, që vërsuli policinë drejt njerëzve të pa mbrojtur. Ndërsa ata që janë të korruptuar duhet të japin përgjegjësi. Ne nuk do të ndalemi derisa të dalin të gjithë nga burgu”, u shpreh Basha.