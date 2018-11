Protesta/ Basha: Pse s’e vizitova në spital policen e plagosur

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka bërë sot publike arsyen se pse nuk e vizitoi në spital policen e plagosur, Ina Nuka, e cila pas shpërthimit të një kapsolleje, humbi dy gishta.

I ftuar në emisionin ‘A Show’ në ‘News24’ Basha tha se nuk donte që këtë çështje ta përdorte politikisht, ndërsa shtoi se ai ia kishte përcjell urimet për shërim, përmes nënkryetari i Komisionit të Sigurisë.







Krasta: Pyetja e parë. E përdori Partia Demokratike protestën politikisht?

Basha: Sigurisht që jo. Është detyra jonë të jemi në krah të këtyre njerëzve. Po shkojnë t’u prishin shtëpiat pa ligj, pa ju dërguar një copë letër. 317 shtëpi, me mesatarish 2-3 kurora brenda, pra afërsisht një mijë familje. Vogëlushë të traumatizuar. Po të mos ishim aty, do të ishim në shkelje të misionit tonë. Jemi në misionin tonë dhe duhet të jemi aty, jo vetëm ne, po të gjithë ata që e kuptojnë se prishja e shtëpive të këtyre njerëzve, është një hap larg prishjes së shtëpisë,mirëqenies dhe harmonisë në familjen e tyre.

Krasta: Zoti Basha, pse nuk e vizituat ju policen me gishtat e vrarë në spital?

Basha: E vizitoi nënkryetari i komisionit të sigurisë, i çoi përshëndetjet e mia. Nuk desha ta përdor politikisht, sa herë që shkoj ka kamera, ka gazetarë, por i përcolla përmes nënkryetarit të komisionit të rendit dhe sigurisë, dhe deputetëve të mi, të gjitha urimet për një shërim të shpejtë.

Krasta: Po ndërkohë që ju folët për protestën dhe e ravijëzuat atë në bazë të këndvështrimit të opozitës, nuk e konsideruat një gjë normale që të bënit një përmendje apo një mbështetje të forcave të policisë?

Basha: Mbështetje kur rrahin qytetarët nuk do të kenë nga unë, kurrë. Unë kam qenë ministri i tyre, i kam mbështetur sa herë kanë mbrojtur ligjin, sa herë kanë mbrojtur rendin, por kësaj radhe ata janë përdorur për të mbrojtur antiligjin, për të mbrojtur shkeljen e të drejtave të këtyre njerëzve, për të rrahur me shkopinj dhe për të keqtrajtuar 15 vjeçarët, 13 vjeçarët, nëna shtatzënë, pse po mbrojnë shtëpitë e tyre. Ndaj mesazhi që ju jap është ky: mos u keqpërdorni, po ju keqpërdorin, jo për të mbrojtur ligjin, por për të goditur ligjin, për të goditur vëllezërit dhe motrat tuaja, që po mbrojnë shtëpitë e tyre, po mbrojnë ligjin dhe kushtetutën.

Krasta: A mund të më thoni ju mua, ku qëndron, përveç prishjes së shtëpive, sipas mendimit tuaj personal, e kritikueshmja, e shqetësueshmja, në raport me gjithë këtë ngjarje?

Basha: Është një vjedhje. Unaza është sebepi. Puna e komisarit ishte loja. Puna e Unazës është loja. Është vjedhje e pastër. 40 milionë eurot e taksave të tua, të operatorëve që keni këtu në sallë, të të gjithë shqiptarëve, po vidhen në një Project fantazmë. Nuk do të hyj në të gjitha shkeljet, se janë me dhjetëra shkelje. Është detyrë e prokurorisë t’i hetojë, është detyrë e medias t’i hetojë. Po të them vetëm një aspekt, e njëjta unazë, e njëjta kompani, Salillari, vetëm pak metra më tutje është ndërtuar me 8,6 milionë euro për kilometër. Si shkoi çmimi nga 8,6 në 20 milionë vetëm pak kilometra më tej? Si shkoi? Nga ana e procesit e kemi treguar, u futën 3 kompani në garë, për 3 lote, dhe nuk pati garë, sepse kompania tjetër, që ishte e njëjta, Vëllezërit Hysa quhej, që u fut në të treja lotet, nuk dha ofertë. Pra, përdorën një kompani fantazmë, që gara të fitohej me çmimin maksimal. 40 milionë euro. Pyetja është kjo: Sot shtypi e ka bërë transparencën dhe dua të përgëzoj ato organe shtypi që e kanë bërë transparencën. 5 herë më shumë do të harxhohen për këto 2 kilometra, sesa ç’janë harxhuar në segmente të ngjashme të infrastrukturës shqiptare. Pra është një vjedhje e paprecedentë.

Krasta: Me dinamikën që ka ngjarja, me pjesëmarrjen tuaj në këtë ngjarje, me reagimin e përgjithshëm të popullatës shqiptare, cili do qoftë ai reagim, mendoni se kjo ngjarje do të stopojë këtu apo, si me thënë, ka një lloj pafuqie për të ndërhyrë në të gjitha ngjarjet tashmë?

Basha: Jo, nuk shoh pafuqi. Shoh artistët që kanë ndaluar prishjen e teatrit, me vendosmërinë e tyre për momentin, dhe ne do jemi pranë tyre për ta pamundësuar prishjen e teatrit. Shoh tashmë qytetarët që kanë dalë në mbrojtje të shtëpive të tyre dhe kanë zbrapsur, edhe kur janë përballur me dhunën policore, edhe kur janë përballur me arrogancën dhe gjuhën raciste të Edi Ramës dhe të Erion Veliajt, prapëseprapë ia kanë dalë të triumfojnë mbi to. ia kanë dalë të triumfojnë në kushtet e traumës psikologjike. Janë njerëz që u është thënë: do t’u prishen shtëpitë, ku fëmijët kanë 3 javë që jetojnë në kushte jonormale. Dhe imagjino si ndjehen prindërit, kur fëmijët e tyre janë të traumatizuar. Pra, jemi në një përballje, ku qytetarët kanë treguar vendosmëri, forcë dhe kurajo. Krasta: Kjo është intervista ime e parë me ju, kështu që kam të drejtë të bëj ca pyetje që i kam marrë me vete gjatë gjithë kohës…patjeter.

Krasta: Dhe që kanë natyrisht edhe një shqetësim qytetar në këtë mes.

Basha: Të them edhe një fjali. Jam i frymëzuar nga kurajoja e tyre. Ne shkojmë aty për t’ju dhënë kurajo, por në fakt frymëzohemi nga kurajoja e tyre.

vijon…