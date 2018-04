Basha për TVSH-në në Kavajë: Nga ulja e pragut përfitojnë vetëm oligarkët

Edi Rama thotë se tregjet janë jashtë skemës së Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, por Lulzim Basha e shfrytëzoi të premten për t’u takuar me tregtarët në qytetin e Kavajës.

Në bashkëbisedimin me ta, kreu i Partisë Demokratike u interesua se si prekeshin tregtarët e vegjël me futjen në skemën e TVSH-së.





“Shumica nuk e dinë fare se çfarë është futja në TVSH, nuk e dinë se çfarë shkatërrimi sjell. Qeveria thotë se nuk ka problem, por nëse nuk ka problem, pse e fut? Taksën e ka vënë kundër këshillës së FMN, kundër këshillës të ekspertëve të ekonomisë dhe kundër dëshirës së biznesit të vogël”, tha Basha.

Basha përsëriti akuzën se ulja e pragut është bërë nga qeveria për të përfituar një grusht oligarkësh.

“Të vetmit që janë pro uljes së TVSH-së janë Qeveria dhe oligarkët. Oligarkët sepse me falimentimin e biznesit të vogël përfitojnë ata, Qeveria sepse do ta japë me koncesion”, u shpreh kreu i PD.

Basha tha se opozita është në krah të biznesit.