Basha: PD nuk vjen në pushtet me kufoma, Rama kërkon përçarjen tonë

Nga foltorja e Kuvendit të PD, kreu i partisë Lulzim Basha ka pranuar se janë bërë gabime dhe hapa të gabuar, por ka theksuar se është reflektuar dhe korrigjuar. Ai ka pranuar se PD nuk bën dhe nuk mund të kuptohet pa mendimin kritik dhe i ka bërë thirrje gjithë kritikëve: Ejani, bëhuni pjesë.

“Janë bërë gabime, kemi bërë hapa në drejtim të gabuar, por me ndihmën e demokratëve e kemi korrigjuar dhe përmirësuar këtë proces dhe po bëjmë kështu. Partia Demokratike nuk ka qenë asnjëherë më shumë nën sulm sesa sot. Partia Demokratike, drejtuesit e saj, deputetët e saj dhe vetë demokratët e thjeshtë janë nën shënjestrën e sulmeve të makinerisë së propagandës qeveritare nga të gjitha anët.







Shkurajimi i demokratëve, përçarja e tyre është një objektiv i përditshëm i propagandës së Ramës. Edi Rama dhe grupi i plaçkitësve të tij kanë nevojë që PD të jetë e përçarë, që PD të mos jetë e besueshme. Rritja e cinizmit dhe mosbesimit të shqiptarëve është qëllimi i dytë i kësaj propaganda. Edi Rama ka nevojë gjithashtu që shqiptarët të mendojnë se të gjithë janë njësoj. Se krimi dhe korrupsioni i tij marramendës është dicka e zakonshme.

Për të arritur këto qëllime të ndikimit të opinionit publik, për të manipuluar opinionin publik, Edi Rama ka financuar një operacion gjigand propagande, me kosto dhjetëra miliona euro, me para para të adhura nga korrupsioni e nga krimi kundër Partisë Demokratike dhe çdo zëri kritik.

Në këtë operacion janë përfshirë një ushtri e mercenarëve të përçarjes dhe përçmimit të shqiptarëve.

Shikoni cfare ndodh: Në PS nuk ka asnjë lloj zgjedhje dhe asnjë lloj demokracie. Në PS ka vetëm një autokrat që vendos çdo gjë sipas tekave të çastit. PS kontrollohet nga krimi dhe nga interesat kriminele. Rilindja solli në majat e pushtetit dhe në mes të Kuvendit vrasës dhe përdhunues.

Rilindja e ka shndërruar këtë parti politike në një shtojcë memece të dhe organizatës së saj kriminale. Por pak kush flet për këtë. Sepse propaganda kontrollon çdo gjë. Të njëjtet që as nuk shohin e as nuk shqetësohen për autokracinë kriminale në PS,

sulmojnë dhe kritikojnë përditë zhvillimet e brendshme në PD, të cilat me të gjitha problemet e kuptueshme, janë në thelb demokratike dhe përparimtare”, tha Basha.

Kryetari i Opozitës, Lulzim Basha gjatës fjalës së tij sqaroi zërat e PD do të vij në pushtet nëpërmjet dhunës. Për Bashën qëndrimi i opozitës është kategorik dhe i prerë, PD nuk do të vij kurrë në pushtet nëpërmjet kufomave.

Sipas tij, opozita do jetë në përkrahje të gjithë protestuesve.

“Unë e di se ka prej jush që kërkojnë që Partia Demokratikë të organizojë protesta për rrëzimin e qeverisë, qoftë edhe me dhunë. Ka edhe në media dhe në publik zëra të fuqishëm që e propagandojnë këtë ide.

Është absolutisht e drejtë kushtetuese dhe liria e çdo kujt që të protestojë kundër qeverisë. Partia Demokratike mbështet dhe nxit çdo lloj proteste për mbrojtjen e të drejtave, lirive të njerëzve dhe për mbajtjen e qeverisë përgjegjëse. Është absolutisht detyrimi ynë t’i përkrahim, mbështesim dhe madje t’i prijmë këto protesta atëherë kur është e mundur. Këtë ne e kemi bërë dhe do ta bëjmë kundër keqeverisjes, krimin dhe korrupsionin.

Por PD nuk do të vijë kurrë në pushtet mbi kufoma. PD nuk do të vijë kurrë në pushtet me mjet tjetër përveçse me zgjedhje. Demokratët nuk e duan pushtetin duke shkaktuar drama dhe kosto shoqërore, duke nxitur përçarjen e përplasje mes shqiptarësh. Jeta dhe mirëqenia e çdo shqiptari është më e shtrenjtë se çdo karrike e tepsi. Ne nuk jemi burravecë që t’i përdorin shqiptarët e ndershëm e të pafajshëm si mish për top për të ardhur në pushtet”.